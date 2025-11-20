Рейтинг@Mail.ru
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей
18:02 20.11.2025 (обновлено: 18:19 20.11.2025)
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей - РИА Новости, 20.11.2025
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей
Министр обороны Франции Катрин Вотрен объяснила "военным лексиконом" вызвавшие скандал слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть РИА Новости, 20.11.2025
Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей

Вотрен назвала слова Мандона о готовности терять детей военным лексиконом

Французский флаг во время учений
Французский флаг во время учений - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / SOPA Images/Dominika Zarzycka
Французский флаг во время учений. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Франции Катрин Вотрен объяснила "военным лексиконом" вызвавшие скандал слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми "терять своих детей" ради сдерживания России.
Мандон 18 ноября заявил, что Франции необходимо быть готовой "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания угрозы, якобы исходящей от России. Это вызвало волну критики со стороны ряда политических деятелей.
"Его слова были вырваны из контекста в политических целях, это военный лексикон командира, который ежедневно сталкивается с мыслью о том, что молодые солдаты рискуют своей жизнью ради страны", - написала министр на своей странице в соцсети X.
Вотрен отметила, что Мандон выступал на конгрессе мэров страны по приглашению президента Ассоциации мэров Франции (AMF) Давида Лиснара и имел "законное право высказываться по поводу нарастающих угроз", чтобы "мэры были осведомлены о текущей ситуации".
Представитель французского генерального штаба полковник Гийом Верн в свою очередь заявил в четверг журналистам, что под "детьми" подразумевались военные.
"Военные – это дети нации", - пояснил он.
Заявление Мандона вызвало резкую критику в политических кругах Франции. Так, мэр Ниццы Кристиан Эстрози охарактеризовал "возмутительными" призывы начальничка генштаба, а лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал его речь "безумной". Левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с заявлением о том, что Мандон превысил свои полномочия, втягивая страну в "воображаемую войну".
Ранее глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Заголовок открываемого материала