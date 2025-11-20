Глава МО Франции объяснила слова главы генштаба о готовности терять детей

ПАРИЖ, 20 ноя – РИА Новости. Министр обороны Франции Катрин Вотрен объяснила "военным лексиконом" вызвавшие скандал слова главы генштаба вооруженных сил Фабьена Мандона о необходимости быть готовыми "терять своих детей" ради сдерживания России.

Мандон 18 ноября заявил, что Франции необходимо быть готовой "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания угрозы, якобы исходящей от России . Это вызвало волну критики со стороны ряда политических деятелей.

"Его слова были вырваны из контекста в политических целях, это военный лексикон командира, который ежедневно сталкивается с мыслью о том, что молодые солдаты рискуют своей жизнью ради страны", - написала министр на своей странице в соцсети X.

Вотрен отметила, что Мандон выступал на конгрессе мэров страны по приглашению президента Ассоциации мэров Франции (AMF) Давида Лиснара и имел "законное право высказываться по поводу нарастающих угроз", чтобы "мэры были осведомлены о текущей ситуации".

Представитель французского генерального штаба полковник Гийом Верн в свою очередь заявил в четверг журналистам, что под "детьми" подразумевались военные.

"Военные – это дети нации", - пояснил он.

Заявление Мандона вызвало резкую критику в политических кругах Франции. Так, мэр Ниццы Кристиан Эстрози охарактеризовал "возмутительными" призывы начальничка генштаба, а лидер французской правой партии " Патриоты Флориан Филиппо назвал его речь "безумной". Левая партия "Непокорившаяся Франция" выступила с заявлением о том, что Мандон превысил свои полномочия, втягивая страну в "воображаемую войну".

Ранее глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон заявил в интервью газете Ouest-France, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.