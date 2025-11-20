"Стратегия Макрона становится все более понятной. Его выбор — вооруженный конфликт. После того, как он потерпел крах во внутренней политике, у него не осталось ничего, кроме политики внешней, где он тоже не блещет. Так что ему не остается ничего другого, кроме как воевать дальше вместе со своим приятелем Зеленским", — отметил другой.