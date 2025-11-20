МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Читатели французского издания Le Figaro резко ответили на заявление начальника Генштаба вооруженных сил страны генерала Фабьена Мандона о том, что Франция должна быть готова "терять своих детей" для сдерживания якобы угрозы со стороны России.
"Это не наш конфликт, и я не отправлю своих детей жертвовать жизнями ради Зеленского", — написал один комментатор.
"Стратегия Макрона становится все более понятной. Его выбор — вооруженный конфликт. После того, как он потерпел крах во внутренней политике, у него не осталось ничего, кроме политики внешней, где он тоже не блещет. Так что ему не остается ничего другого, кроме как воевать дальше вместе со своим приятелем Зеленским", — отметил другой.
"Начальник генштаба заявил, что Франция должна "смириться с тем, что ей придется терять своих детей"… А я вот заявляю, что Франция должна смириться с идеей, что ей надо расстаться с некоторыми своими генералами", — подчеркнул еще один пользователь.
"Кто может на полном серьезе подумать, что Россия собирается на нас напасть? Милитаристские заявления Макрона и наших военных — это полный бред и отрыв от реальности", — заключили читатели.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.