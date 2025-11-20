Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России

"Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, <…> страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой. <…> Я поставил перед вооруженными силами цель быть готовыми через три-четыре года , но мне необходимо, чтобы нация была готова поддержать эти усилия, если нам придется их предпринять", — сказал он.