Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 20.11.2025
10:43 20.11.2025 (обновлено: 11:22 20.11.2025)
Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России
Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 20.11.2025
Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России
Франция должна быть готова к страданиям для сдерживания якобы угрозы со стороны России, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны генерал Фабьен Мандон. РИА Новости, 20.11.2025
в мире
франция
россия
москва
владимир путин
нато
франция
россия
москва
в мире, франция, россия, москва, владимир путин, нато
В мире, Франция, Россия, Москва, Владимир Путин, НАТО
Глава Генштаба Франции сделал дерзкое заявление о России

Генерал Мандон: Франция должна быть готова терять своих детей для сдерживания РФ

© AP Photo / Darren StaplesФранцузские военные
Французские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Darren Staples
Французские военные. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 ноя — РИА Новости. Франция должна быть готова к страданиям для сдерживания якобы угрозы со стороны России, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны генерал Фабьен Мандон.
"Если наша страна дрогнет, потому что она не готова согласиться терять своих детей, <…> страдать экономически, так как приоритет, например, будет отдаваться оборонному производству, если мы не готовы к этому, значит мы находимся под угрозой. <…> Я поставил перед вооруженными силами цель быть готовыми через три-четыре года, но мне необходимо, чтобы нация была готова поддержать эти усилия, если нам придется их предпринять", — сказал он.
Автомобиль посольства Швеции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Сотни миллиардов". В Швеции сделали заявление о войне с Россией
18 ноября, 17:08
По его мнению, у Франции есть все экономические и демографические силы, чтобы "сдержать московский режим", однако ей не хватает "силы духа согласиться навредить себе" ради собственной защиты.
На прошлой неделе глава Генштаба французских ВС Фабьен Мандон также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
17 ноября, 13:47
 
В миреФранцияРоссияМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
