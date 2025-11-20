Рейтинг@Mail.ru
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/finlyandiya-2056356595.html
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике - РИА Новости, 20.11.2025
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике
Военно-морские силы Финляндии с 24 ноября по 4 декабря проведут в Балтийском море учения НАТО с участием порядка 20 кораблей союзников и около 5 тысяч... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:36:00+03:00
2025-11-20T16:36:00+03:00
в мире
финляндия
россия
балтийское море
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994947344_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_4f078e8e898faf08d37a243569603576.jpg
https://ria.ru/20251117/finljandija-2055374293.html
https://ria.ru/20251115/flot-2055152045.html
финляндия
россия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994947344_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_99d0e45e925d412eb17d619b6f6addba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, балтийское море, нато
В мире, Финляндия, Россия, Балтийское море, НАТО
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике

Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике с участием 20 кораблей союзников

© Фото : ВМС ФинляндииРакетный катер типа "Хамина" ВМС Финляндии
Ракетный катер типа Хамина ВМС Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : ВМС Финляндии
Ракетный катер типа "Хамина" ВМС Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы Финляндии с 24 ноября по 4 декабря проведут в Балтийском море учения НАТО с участием порядка 20 кораблей союзников и около 5 тысяч военнослужащих, сообщили в четверг ВМС республики.
"Осенние учения Freezing Winds 25 под руководством военно-морских сил пройдут на юге Финляндии, в Архипелаговом море и Финском заливе с 24 ноября по 4 декабря", - говорится в сообщении.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
17 ноября, 08:24
Как уточняют ВМС, в учениях примут участие корабли и личный состав военно-морских сил Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и США, а также 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1). В общей сложности в учениях будут задействованы около пяти тысяч военнослужащих и порядка 20 кораблей союзников.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов в феврале рассказал РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений. На 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Балтийский флот - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Балтийский флот провел учения по противодействию диверсионным угрозам
15 ноября, 11:46
 
В миреФинляндияРоссияБалтийское мореНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала