Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы Финляндии с 24 ноября по 4 декабря проведут в Балтийском море учения НАТО с участием порядка 20 кораблей союзников и около 5 тысяч военнослужащих, сообщили в четверг ВМС республики.