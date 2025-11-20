Рейтинг@Mail.ru
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать - РИА Новости, 20.11.2025
14:19 20.11.2025 (обновлено: 14:48 20.11.2025)
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать - РИА Новости, 20.11.2025
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать
Обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную на востоке Финляндии, примерно в километре от границы с Россией, вновь пытаются продать, объект собирается... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T14:19:00+03:00
2025-11-20T14:48:00+03:00
в мире
россия
финляндия
хельсинки
дмитрий песков
павел кузнецов
мария захарова
россия
финляндия
хельсинки
в мире, россия, финляндия, хельсинки, дмитрий песков, павел кузнецов, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Дмитрий Песков, Павел Кузнецов, Мария Захарова
Финскую аутлет-деревню вблизи границы с Россией вновь пытаются продать

Yle: финскую аутлет-деревню Zsar у границы с РФ вновь пытаются продать

© Getty Images / picture allianceАутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии
Аутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Getty Images / picture alliance
Аутлет-деревня Zsar на востоке Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Обанкротившуюся аутлет-деревню Zsar, расположенную на востоке Финляндии, примерно в километре от границы с Россией, вновь пытаются продать, объект собирается купить еще не созданная компания, сообщил в четверг телерадиовещатель Yle.
Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была рассчитана на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако спустя полгода в связи с введением ограничений на границе на фоне пандемии коронавируса предприятие было вынуждено закрыться. В конце 2022 года его владельцы подали заявление о банкротстве. Деревню не могут продать уже более двух лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка так и не состоялась.
Главные ворота крепости Кюменегород в городе Котка, Финляндия - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород за один евро, сообщает Yle
26 мая, 23:38
"Покупателем Zsar выступает финская акционерная компания, которая будет создана специально для этой сделки. За ней стоит иностранное лицо из Центральной Европы", — говорится в сообщении.
По данным Yle, в среду состоялось собрание кредиторов, на котором прошла встреча владельцев Zsar с новым покупателем и представителями муниципалитета Виролахти.
"Результаты переговоров уже утверждены, будет запущена процедура подписания договоров купли-продажи и будут приняты предвосхищающие ее меры", — сообщил адвокат Матти Маннер, чьи слова приводит Yle.
Он также выразил надежду на то, что договор удастся подписать до конца года. Адвокат не сообщил цену сделки, но добавил, что она значительно меньше суммы, которая была вложена в торговый комплекс. По словам Маннера, переговоры оказались успешнее предыдущих.
Финляндия перестала выдавать туристические визы россиянам в 2022 году. Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов ранее заявил в интервью РИА Новости, что финский гостиничный бизнес открыто говорит о том, что им не удается компенсировать 800 тысяч ночевок туристов из России в год за счет гостей из других стран.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Финляндии сделали внезапное предложение по России
7 ноября, 19:59
После того как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с Российской Федерацией, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Здание спа-отеля в Иматре, Финляндия - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Финский курорт увяз в миллионных долгах из-за закрытия границы с Россией
26 сентября, 12:58
 
В миреРоссияФинляндияХельсинкиДмитрий ПесковПавел КузнецовМария Захарова
 
 
