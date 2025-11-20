Рейтинг@Mail.ru
Первый фестиваль фигурного катания пройдет в Московской области - РИА Новости, 20.11.2025
12:25 20.11.2025
Первый фестиваль фигурного катания пройдет в Московской области
Первый фестиваль фигурного катания пройдет в Московской области
Первый фестиваль фигурного катания пройдет в Московской области

© РИА Новости / Владимир Песня | Фигурное катание
Фигурное катание. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Впервые в Подмосковье пройдет первый фестиваль Московской области по фигурному катанию "Хрустальный лед", сообщает пресс-служба министерства туризма и культуры региона.
Проект даст возможность выступить на льду фигуристам-любителям из Московской области в трех возрастных категориях: 10-14 лет, 15-20 лет, 21 год и старше. Фестиваль организует автономная некоммерческая организация "Московская областная дирекция по развитию парков" (АНО "МосОблПарк") при поддержке Минкультуры региона.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов подчеркнул, что, развивая подмосковные парки и насыщая их событийной программой, его ведомство активно ищет, создает и внедряет новые форматы мероприятий.
"В преддверии зимнего сезона мы объявляем о старте уникального проекта – фестиваля "Хрустальный лед", который позволит жителям стать не просто зрителями волшебного новогоднего представления, а его непосредственными участниками и показать свой талант", – приводит пресс-служба слова Кузнецова.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 декабря 2025 года.
"В разгар новогодних каникул нас ждет настоящее погружение в сказку. Впервые в Московской области пройдет фестиваль фигурного катания, который раскроет новые таланты и подарит жителям и гостям региона вдохновение и атмосферу ледовых чудес, ведь особенная ценность фестиваля", – рассказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Она указала, что особая ценность фестиваля заключается в том, что он пройдет в период новогодних праздников и будет наполнен семейным теплом, чудом и ощущением волшебства.
Участники отборочного этапа могут выступить в одной из четырех номинаций: одиночное мужское или женское катание, танцы в паре или групповое катание.
Художественным руководителем и главным судьей проекта станет чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, режиссер и хореограф-постановщик театрализованных ледовых представлений Илья Авербух. В состав жюри также войдут Оксана Домнина, Роман Костомаров и другие фигуристы. Каждый этап будет завершаться специально подготовленным ледовым спектаклем Авербуха "Зимние сказки Подмосковья".
Худрук фестиваля отметил, что фестиваль "Хрустальный лед" является отличной возможностью для фигуристов-любителей заявить о себе, получить обратную связь от членов жюри – профессиональных спортсменов мирового уровня и познакомиться с миром ледового спорта.
"Приглашаем к участию всех желающих и, конечно, ждем встречи со зрителями и группой поддержки", – приводит пресс-служба слова Авербуха.
Очный этап фестиваля пройдет со 2 по 10 января 2026 года. Лучшие номера выйдут в финал и будут показаны на гала-концерте 17 января, где и определят победителей.
Заголовок открываемого материала