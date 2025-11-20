Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/evrosojuz-2056407116.html
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России - РИА Новости, 20.11.2025
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России, не дожидаясь принятия больших пакетов санкций, регулярно вынося на обсуждение... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:00:00+03:00
2025-11-20T19:00:00+03:00
в мире
россия
москва
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055356007.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз
Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России

Каллас: ЕС обсуждает поэтапное усиление антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России, не дожидаясь принятия больших пакетов санкций, регулярно вынося на обсуждение небольшие точечные меры, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"По поводу 20-го пакета санкций (против РФ – ред.) - мы работаем над ним, но мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на "теневом флоте", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
США столкнулись с необычным последствием санкций против России, пишут СМИ
17 ноября, 01:41
 
В миреРоссияМоскваКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала