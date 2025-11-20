БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Евросоюз обсуждает возможность поэтапного усиления санкций против России, не дожидаясь принятия больших пакетов санкций, регулярно вынося на обсуждение небольшие точечные меры, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
"По поводу 20-го пакета санкций (против РФ – ред.) - мы работаем над ним, но мы также обсуждали, можем ли мы действовать более эффективно, продвигаясь шаг за шагом, не ожидая каждый раз крупных санкционных пакетов, а, например, сосредотачиваясь на "теневом флоте", - сказала она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.