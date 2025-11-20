Рейтинг@Mail.ru
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:59 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/energoobekt-2056420219.html
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье - РИА Новости, 20.11.2025
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье
В ходе прямой линии с земляками губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу главам территорий отработать с энергетиками проблематику... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:59:00+03:00
2025-11-20T19:59:00+03:00
ставропольский край
ставропольский край
михайловск
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg
https://ria.ru/20251119/lager-2056049548.html
ставропольский край
михайловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_712e429f68430819c809b76ae7fb614d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ставропольский край, михайловск, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Михайловск, Владимир Владимиров
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимиров поручил модернизировать энергообъекты в крае

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ходе прямой линии с земляками губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу главам территорий отработать с энергетиками проблематику бесперебойной подачи электроэнергии, указывает пресс-служба губернатора и правительства края.
О перебоях в подаче электричества на прямую линию губернатора сообщили жители нескольких территорий края. В частности, жители Михайловска пожаловались на то, что это стало причиной порчи техники.
Глава края поставил задачу главам территорий, где такая проблема есть: совместно с энергетическими компаниями разобраться в ситуации и внести предложения в краевую программу модернизации объектов энергоснабжения.
"Краевую программу по модернизации объектов энергетики мы сформировали и поэтапно ее реализуем. Посмотрите, в чем проблема в ваших территориях, предложите мероприятия по ее решению. Давайте обсуждать, вносить в программу. Прошу доложить мне", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
Ранее Владимиров поручил региональному министерству образования проработать вопрос увеличения квоты для края во всероссийские детские центры.
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Губернатор Ставрополья Владимиров поручил увеличить квоты для отдыха детей
19 ноября, 15:56
 
Ставропольский крайСтавропольский крайМихайловскВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала