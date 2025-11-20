https://ria.ru/20251120/energoobekt-2056420219.html
Владимиров поручил модернизировать энергообъекты на Ставрополье
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. В ходе прямой линии с земляками губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил задачу главам территорий отработать с энергетиками проблематику бесперебойной подачи электроэнергии, указывает пресс-служба губернатора и правительства края.
О перебоях в подаче электричества на прямую линию губернатора сообщили жители нескольких территорий края. В частности, жители Михайловска пожаловались на то, что это стало причиной порчи техники.
Глава края поставил задачу главам территорий, где такая проблема есть: совместно с энергетическими компаниями разобраться в ситуации и внести предложения в краевую программу модернизации объектов энергоснабжения.
"Краевую программу по модернизации объектов энергетики мы сформировали и поэтапно ее реализуем. Посмотрите, в чем проблема в ваших территориях, предложите мероприятия по ее решению. Давайте обсуждать, вносить в программу. Прошу доложить мне", — приводит пресс-служба слова Владимирова.
