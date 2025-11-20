Стратегию развития энергетики представили на Красноярском форуме

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. На пленарном заседании XVI Сибирского энергетического форума в Красноярске гендиректор Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Олег Бубновский представил стратегию развития энергетических мощностей, сообщает пресс-служба холдинга.

По его словам, СГК в регионе "не просто увеличивает мощности и строит новые, а качественно меняет отрасль. Цель компании – современная, надежная и безопасная энергия для жителей Красноярского края".

Из доклада следует, что с 2021 года в развитие энергетики Красноярского края вложено 76,2 миллиарда рублей. Эти средства были направлены на развитие электростанций и реализацию перспективных экологических проектов, таких как перевод частного сектора на электроотопление и формирование сети зарядных станций для электрокаров. Среди наиболее заметных результатов – комплексная модернизация и строительство современных энергоблоков в краевой столице, оборудование электростанций электрофильтрами с коэффициентом улавливания взвешенных частиц свыше 99%, замещение теплом станций почти 50 устаревших котельных в Красноярске и Канске, перевод на электроотопление почти 700 частных домов, строительство и ремонт более 350 километров тепловых сетей.

Максимальный экологический эффект дает модернизация электростанций. По словам руководителя ТГК, на Красноярской ТЭЦ-1 к уже работающим 11 электрофильтрам в этом году добавятся еще два, а в 2026 году число современных фильтров составит 15, что полностью покроет все потребности станции. В следующем году завершится и программа обновления основного оборудования ТЭЦ-1: два новых котла уже работают, в эксплуатацию будут введены две новые турбины. Эффективность внедренных экологических решений контролируют системы онлайн наблюдения, данные которых энергетики первыми сделали публичными и доступными широкой общественности.

"Мы, как компания, которая производит электроэнергию и тепло за счет сжигания угля, уже показали и доказали, что угольная энергетика может быть чистой, и она будет чистой. И для этого необходима модернизация старого оборудования, либо строительство нового уже с тем экологическим эффектом, с теми характеристиками, которые соответствуют современным нормам", — приводит пресс-служба слова Бубновского.

Особая гордость компании — ввод второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, который состоится в ближайшее время (комплексные испытания прошли в начале ноября). Как сказал гендиректор, ввод этого энергоблока имеет значение для энергосистемы Красноярска, которая нуждается в повышенной надежности в современных условиях. Причем одновременно с энергоблоком будет введен и новый электрофильтр.

Продолжая программы модернизации энергетики в краевой столице, СГК реализует и планы относительно других городов. Так, в Назарове и Зеленогорске, где работают ГРЭС компании, началось обновление всех экологических установок. Учитывая невозможность остановки энергообъектов, являющихся единственными теплоисточниками на своих территориях, программы будут реализовываться поэтапно в течение семи лет.