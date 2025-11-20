Ефимов: 14 домов строят по реновации на северо-западе Москвы

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. На северо-западе Москвы по программе реновации строят 14 жилых комплексов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В шести районах СЗАО строят новые жилые комплексы. Общая площадь новостроек составит около 500 тысяч квадратных метров. Всего в домах будет почти 5 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации. Из них более полусотни адаптируют для маломобильных граждан. Таким образом, суммарная жилая площадь составит около 280 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Как отметил заммэра, каждый комплекс возводится по индивидуальному проекту с учетом существующей застройки, что позволяет гармонично интегрировать новые здания в уже сложившийся архитектурный ландшафт. Все дома подключают к индивидуальным тепловым пунктам.

В рамках программы новостройки появятся Северном и Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Хорошево-Мнёвниках, Щукине и Митине, указывается в сообщении.