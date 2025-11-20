https://ria.ru/20251120/efimov-2056094260.html
Ефимов: 14 домов строят по реновации на северо-западе Москвы
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. На северо-западе Москвы по программе реновации строят 14 жилых комплексов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров,
Ефимов: 14 домов строят по реновации на северо-западе Москвы
Ефимов: 14 домов строят по программе реновации на северо-западе Москвы
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. На северо-западе Москвы по программе реновации строят 14 жилых комплексов общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В шести районах СЗАО строят новые жилые комплексы. Общая площадь новостроек составит около 500 тысяч квадратных метров. Всего в домах будет почти 5 тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации. Из них более полусотни адаптируют для маломобильных граждан. Таким образом, суммарная жилая площадь составит около 280 тысяч квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как отметил заммэра, каждый комплекс возводится по индивидуальному проекту с учетом существующей застройки, что позволяет гармонично интегрировать новые здания в уже сложившийся архитектурный ландшафт. Все дома подключают к индивидуальным тепловым пунктам.
В рамках программы новостройки появятся Северном и Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Хорошево-Мнёвниках, Щукине и Митине, указывается в сообщении.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.