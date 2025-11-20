https://ria.ru/20251120/efimov-2056083768.html
Ефимов: метростроение применяют в работах в НИИ имени Склифосовского
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Технологию метростроения используют при строительстве нового корпуса Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"При возведении нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяются уникальные технологии. Для повышения безопасности и гибкости в строительных проектах на площадке установлен первый в России башенный кран, управляемый дистанционно. Для контроля за транспортировкой грузов и отходов внедрены системы искусственного интеллекта и лазерного сканирования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что глубина котлована составляет 15 метров, из-за сложной гидрогеологии специалисты возводят глухую стену в грунт. Ее глубина составляет 25 метров. Технологию обычно применяют в метростроении. Впервые в столице ее используют при строительстве медобъекта.
На данный момент на площадке возведения нового корпуса НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского продолжается разработка котлована. Его общий объем составит 300 тысяч кубических метров, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале работ по строительству корпуса НИИ имени Склифосовского.