Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2025
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:57 20.11.2025
Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта
Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта - РИА Новости, 20.11.2025
Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта
Ямальские дорожники отмечены дипломом за успешную реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", награждение регионов проходило в рамках... РИА Новости, 20.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
россия
дмитрий артюхов
марат хуснуллин
ямал
россия
ямал, россия, дмитрий артюхов, марат хуснуллин
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Россия, Дмитрий Артюхов, Марат Хуснуллин
Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта

На Ямале дорожников отметили дипломом успешную за реализацию нацпроекта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРегионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Регионы России. Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Ямальские дорожники отмечены дипломом за успешную реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", награждение регионов проходило в рамках "Транспортной недели", сообщает правительство ЯНАО.
"Диплом ямальским дорожникам за высокие показатели качества реализации объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности вручил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Мероприятие прошло в рамках "Транспортной недели", - говорится в сообщении.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Почти 80 ямальцев переедут в новые дома из аварийного жилфонда в Муравленко
19 ноября, 18:02
Для ямальских дорожников, по данным правительства округа, это уже четвертая награда за реализацию дорожного нацпроекта. Ранее они были удостоены трех наград за работу в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".
"Развитие дорожной сети – наш ключевой приоритет, ведь это базовая потребность каждого ямальца. За последние годы мы совершили качественный рывок, отремонтировав сотни километров дорог. Самое важное для нас – что они стали значительно безопаснее и комфортнее, и это положительно отмечают сами жители. Высокая федеральная оценка – это заслуга наших дорожников и подтверждение верного курса, который мы будем продолжать", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства Ямала.
В этом году, по информации региональных властей, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" было отремонтировано 36 километров дороги Надым–Салехард. Дорожники применили метод холодной регенерации, который позволяет значительно улучшать качество дорожного покрытия и увеличивать его срок службы.
Дороги остаются одним из приоритетов работы окружного правительства. Общая протяженность региональной и муниципальной сетей дорог составляет 3087 километров, из которых 72% находятся в нормативном состоянии. В этом году было отремонтировано 100 километров на региональной сети и 74 километра - на муниципальной, уточняют в правительстве Ямала.
В целом округ активно участвует в реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" с 2019 года, отметили в пресс-службе правительства. За это время было приведено в нормативное состояние 92 объекта общей протяженностью 300 километров. С 2025 года работа по данному нацпроекту продолжается в составе нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Губернатор Ямала представил Путину опыт региона по лечению болезней сердца
Вчера, 11:53
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалРоссияДмитрий АртюховМарат Хуснуллин
 
 
