Ямальские дорожники отмечены дипломом за успехи в реализации нацпроекта

САЛЕХАРД, 20 ноя – РИА Новости. Ямальские дорожники отмечены дипломом за успешную реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни", награждение регионов проходило в рамках "Транспортной недели", сообщает правительство ЯНАО.

"Диплом ямальским дорожникам за высокие показатели качества реализации объектов нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности вручил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. Мероприятие прошло в рамках "Транспортной недели", - говорится в сообщении.

Для ямальских дорожников, по данным правительства округа, это уже четвертая награда за реализацию дорожного нацпроекта. Ранее они были удостоены трех наград за работу в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

"Развитие дорожной сети – наш ключевой приоритет, ведь это базовая потребность каждого ямальца. За последние годы мы совершили качественный рывок, отремонтировав сотни километров дорог. Самое важное для нас – что они стали значительно безопаснее и комфортнее, и это положительно отмечают сами жители. Высокая федеральная оценка – это заслуга наших дорожников и подтверждение верного курса, который мы будем продолжать", - цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства Ямала.

В этом году, по информации региональных властей, в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" было отремонтировано 36 километров дороги Надым–Салехард. Дорожники применили метод холодной регенерации, который позволяет значительно улучшать качество дорожного покрытия и увеличивать его срок службы.

Дороги остаются одним из приоритетов работы окружного правительства. Общая протяженность региональной и муниципальной сетей дорог составляет 3087 километров, из которых 72% находятся в нормативном состоянии. В этом году было отремонтировано 100 километров на региональной сети и 74 километра - на муниципальной, уточняют в правительстве Ямала.