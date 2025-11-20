Рейтинг@Mail.ru
На Кубани уточнили требования к обновлению придорожной инфраструктуры
Краснодарский край
 
20.11.2025
На Кубани уточнили требования к обновлению придорожной инфраструктуры
На Кубани уточнили требования к обновлению придорожной инфраструктуры
Краснодарский край
Дорожное покрытие
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дорожное покрытие. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края приняли поправки в региональный закон "Об автомобильных дорогах, расположенных на территории Краснодарского края", решение прозвучало на 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона.
С докладом выступил председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин. По его словам, документом предлагается привести краевой нормативный правовой акт в соответствие с федеральным, который, в частности, нацелен на обеспечение качественной мобильной связи и доступа к интернету, в том числе к цифровым системам, для водителей и пассажиров на автодорогах.
Было предложено установить, что не только прокладка, перенос, переустройство, эксплуатация линий и сооружений связи, но и их строительство, реконструкция в границах полос отвода и придорожных полос автодорог осуществляются на основании законодательства о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автодорогах и о дорожной деятельности.
Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, комментируя рассмотренный вопрос, напомнил депутатам о том, что совершенствование краевого законодательства через приведение его в соответствие с федеральным - это один из способов повысить эффективность действующей нормативной правовой базы с учетом специфики той или иной отрасли.
"Изменения, вносимые в региональный закон об автомобильных дорогах, призваны уточнить ряд положений, определяющих особенности проведения работ, связанных со строительством, реконструкцией и капремонтом придорожной инфраструктуры. Это в конечном счете будет способствовать сохранению пропускной способности трасс, их поддержанию в надлежащем порядке и, как следствие, - обеспечению дополнительной безопасности участников дорожного движения", - сказал Бурлачко.
