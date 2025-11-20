США заверили Украину, что учтут ее позицию по урегулированию, пишет Axios

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белый дом указал Украине и странам Европы на то, что предлагаемый план по урегулированию обновляется в реальном времени и их позиции учтут, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
Как пишет портал, спецпосланник США Стив Уиткофф в частности, заверил министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля, что план представляет собой набор идей, и что Вашингтон будет добиваться компромиссных решений.
Отмечается, что делегация министра армии США Дэниела Дрисколла первоначально планировала обсудить с Киевом военные технологии, прежде чем Белый дом попросил помочь с переговорами от имени госсекретаря Марко Рубио и Уиткоффа. По данным Axios, Владимир еленский заявил Дрисколлу, что готов работать с Белым домом над предлагаемым им планом по Украине.
По словам американского чиновника, Зеленский и Дрисколл договорились о "жестких сроках подписания" плана. Портал не уточняет, какой именно план Киев намеревается подписать.
Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции.