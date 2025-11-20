В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга появятся более чем в 100 городах в России, сообщил новогодний волшебник на пресс-конференции, посвященной старту новогодней акции "Елка желаний".

"Открою маленький секрет: чтобы я, зимний волшебник, не забыл каждого ребенка с пожеланием на Новый год, с завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России в более чем 100 городах появятся почтовые ящики с надписью "Письмо Деду Морозу из Великого Устюга", - сказал Всероссийский Дед Мороз.

Зимний волшебник призвал детей писать ему письма в Великий Устюг и приезжать в гости.

"XXI век на дворе, я тоже стараюсь, не отстаю, шагаю в ногу со временем. В этом году решил попробовать онлайн-письмо", - подчеркнул Всероссийский Дед Мороз.