18:55 20.11.2025 (обновлено: 19:35 20.11.2025)
В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу
В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу
общество, россия, дед мороз
Общество, Россия, Дед Мороз
В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВсероссийский Дед Мороз
Всероссийский Дед Мороз - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Всероссийский Дед Мороз . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга появятся более чем в 100 городах в России, сообщил новогодний волшебник на пресс-конференции, посвященной старту новогодней акции "Елка желаний".
"Открою маленький секрет: чтобы я, зимний волшебник, не забыл каждого ребенка с пожеланием на Новый год, с завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России в более чем 100 городах появятся почтовые ящики с надписью "Письмо Деду Морозу из Великого Устюга", - сказал Всероссийский Дед Мороз.
Зимний волшебник призвал детей писать ему письма в Великий Устюг и приезжать в гости.
"XXI век на дворе, я тоже стараюсь, не отстаю, шагаю в ногу со временем. В этом году решил попробовать онлайн-письмо", - подчеркнул Всероссийский Дед Мороз.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
ОбществоРоссияДед Мороз
 
 
