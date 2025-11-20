https://ria.ru/20251120/dedmoroz-2056405981.html
В 100 городах появятся почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почтовые ящики для писем Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга появятся более чем в 100 городах в России, сообщил новогодний волшебник на пресс-конференции, посвященной старту новогодней акции "Елка желаний".
"Открою маленький секрет: чтобы я, зимний волшебник, не забыл каждого ребенка с пожеланием на Новый год, с завтрашнего дня по всей нашей необъятной матушке России
в более чем 100 городах появятся почтовые ящики с надписью "Письмо Деду Морозу
из Великого Устюга", - сказал Всероссийский Дед Мороз.
Зимний волшебник призвал детей писать ему письма в Великий Устюг
и приезжать в гости.
"XXI век на дворе, я тоже стараюсь, не отстаю, шагаю в ногу со временем. В этом году решил попробовать онлайн-письмо", - подчеркнул Всероссийский Дед Мороз.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.