В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период

КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Кубани в первом чтении рассмотрели бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на очередной 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона.

Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Надежда Губриева, бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам. Так, его доходы на 2026 год запланированы в сумме более 135 млрд рублей, на 2027 год – свыше 153 млрд рублей, на 2028 год – порядка 165 млрд рублей. Рост доходов на 2026 год к бюджетным назначениям текущего года составит 4,0 %. Эти средства пойдут на реализацию необходимых мероприятий, в том числе на финансовое обеспечение региональной терпрограммы обязательного медицинского страхования.

Бюджетом устанавливается и общий размер нормированного страхового запаса фонда. В его рамках, как прозвучало в докладе, запланированная на 2026 год сумма в размере более 43,5 миллиарда рублей, в частности, будет направлена на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медорганизациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что от объема финансового наполнения регионального фонда напрямую зависит то, каким образом в ближайшее время в регионе будет выстраиваться работа по реализации мероприятий базовой программы ОМС и поддержке системы здравоохранения в целом.