Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
20:57 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/byudzhet-2056432621.html
В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период
В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период - РИА Новости, 20.11.2025
В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период
Депутаты Кубани в первом чтении рассмотрели бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и на плановый... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:57:00+03:00
2025-11-20T20:57:00+03:00
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056432080_0:266:2560:1706_1920x0_80_0_0_385c08ffc5d420b39d72ca44d72ebbb9.jpg
https://ria.ru/20251120/doroga-2056423210.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056432080_153:0:2428:1706_1920x0_80_0_0_5e369c209a23fa27fa4e00681c78f640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Краснодарский край

В парламенте Кубани рассмотрели бюджет ТФОМС на трехлетний период

© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского края/TelegramПленарная сессия Законодательного собрания Краснодарского края
Пленарная сессия Законодательного собрания Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского края/Telegram
Пленарная сессия Законодательного собрания Краснодарского края
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Кубани в первом чтении рассмотрели бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов на очередной 70-й пленарной сессии Законодательного собрания региона.
Как сообщила директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края Надежда Губриева, бюджет фонда сбалансирован по доходам и расходам. Так, его доходы на 2026 год запланированы в сумме более 135 млрд рублей, на 2027 год – свыше 153 млрд рублей, на 2028 год – порядка 165 млрд рублей. Рост доходов на 2026 год к бюджетным назначениям текущего года составит 4,0 %. Эти средства пойдут на реализацию необходимых мероприятий, в том числе на финансовое обеспечение региональной терпрограммы обязательного медицинского страхования.
Бюджетом устанавливается и общий размер нормированного страхового запаса фонда. В его рамках, как прозвучало в докладе, запланированная на 2026 год сумма в размере более 43,5 миллиарда рублей, в частности, будет направлена на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медорганизациями Краснодарского края лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медработников по программам повышения квалификации, а также на приобретение и ремонт медицинского оборудования, софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.
Комментируя принятое решение, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что от объема финансового наполнения регионального фонда напрямую зависит то, каким образом в ближайшее время в регионе будет выстраиваться работа по реализации мероприятий базовой программы ОМС и поддержке системы здравоохранения в целом.
"Это один из безусловных приоритетов совместной деятельности федеральных и региональных властей, позволяющий выполнить перед людьми немаловажную часть социальных обязательств. Ожидается, что доходная часть ТФОМС ощутимо вырастет. И в первую очередь – за счет федеральных субвенций, объем которых будет увеличен. Это следует из закона о бюджете Федерального фонда обязательного медстрахования на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, принятого Государственной Думой во втором чтении буквально на днях. Это станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития региональной системы здравоохранения", - констатировал Бурлачко.
Дорожное покрытие - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Кубани уточнили требования к обновлению придорожной инфраструктуры
Вчера, 20:10
 
Краснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала