Ни в чем не нуждаться: на что больше всего потратят из бюджета за три года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. Госдума приняла в третьем, последнем чтении проект бюджета на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов, а также изменения в Налоговый кодекс России. Впереди рассмотрение в Совфеде и подпись президента. Как распределили средства — в материале РИА Новости.

Три кита

Главные приоритеты нового бюджета — выполнение всех социальных обязательств, укрепление обороны и безопасности, а также достижение национальных целей развития, отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В 2026 году расходы составят 44,1 триллиона рублей при доходах 40,3 триллиона. То есть дефицит — 3,8 триллиона рублей, или 1,6 процента ВВП. Это значительно ниже, чем в текущем году: 5,7 триллиона и 2,6 процента ВВП.

На социальные обязательства в 2026-2028 годах выделили 22,3 триллиона рублей.

Особое внимание уделили демографии. В частности, заложили возмещение части уплаченного НДФЛ семьям с двумя и более детьми (с учетом критерия нуждаемости).

Это значимый шаг, считает заместитель директора Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина.

"В условиях демографических вызовов и снижения рождаемости такие инициативы способны оказать влияние на благосостояние многодетных семей, снизить финансовую нагрузку", — пояснила она.

Продолжится программа материнского капитала с индексацией на уровень инфляции. Семьи с детьми смогут получить остатки средств без определения цели их использования.

Также продлили программы по развитию образования и здравоохранения.

Прожиточный минимум в 2026-м поднимется до 18 939 рублей, 2027-м — до 19 697, 2028-м — до 20 485 рублей. Это позволит увеличить пособия и социальные выплаты. МРОТ в 2026-м вырастет до 27 093 рублей.

На оборону и безопасность направят более 50 триллионов рублей. Предусмотрены средства на поддержку участников СВО и их семей.

На достижение национальных целей развития потратят более 21 триллиона.

Среди приоритетов — технологическое лидерство, в том числе развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения, отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов.

Поддержат и регионы. Общий объем трансфертов — 11,6 триллиона. В 2026-м — три триллиона 644 миллиарда.

"Очень существенно эта сумма увеличивается по отношению к текущему году", — указал Макаров.

Задача — довести средства до получателей, до регионов, чтобы деньги "быстрее заработали" и стали выполнять свою задачу, уточнил Силуанов, выступая на слушаниях.

Налоговые изменения

Госдума также утвердила законопроект об изменениях в Налоговый кодекс России. Среди новаций — поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС. В 2026-м — до 20 миллионов рублей, 2027-м — до 15, с 2028-го — до десяти миллионов.

Предлагали сразу опуститься с 60 миллионов до десяти. Но учли предложения бизнеса и заинтересованных ведомств.

"Малый бизнес больше всего ценит предсказуемость регулирования и возможность использовать право на ошибку. Так что постепенное снижение порога — разумное решение, дающее время на адаптацию", — говорит Анна Федюнина.

Важно, что власти рассматривают мораторий на штрафы за первые нарушения: это снижает риски для добросовестных предпринимателей, добавляет эксперт.

Также вводится налог для букмекерских контор и тотализаторов — семь процентов с разницы между ставками и выигрышами, а также на прибыль — 25 процентов.

При этом из налогооблагаемой базы исключаются обязательные целевые отчисления букмекеров на развитие профессионального, детского и массового спорта.

Для иноагентов — единая ставка НДФЛ и никаких финансовых льгот. "Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговые льготы. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

НДС повысится до 22 процентов. Но при этом льготная ставка в десять процентов сохранится для всех социально значимых товаров (продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей).

"Дополнительные поступления позволят экономике сохранить баланс, обеспечить решение задач в части безопасности и сохранения социальных гарантий и преференциальных режимов для жизненно важных отраслей", — указал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Совет Федерации рассмотрит проект бюджета 26 ноября.