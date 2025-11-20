Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об особенностях исполнения федерального бюджета
14:36 20.11.2025 (обновлено: 14:37 20.11.2025)
Госдума приняла закон об особенностях исполнения федерального бюджета
экономика
россия
московская область (подмосковье)
курская область
госдума рф
экономика, россия, московская область (подмосковье), курская область, госдума рф
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Курская область, Госдума РФ
Госдума приняла закон об особенностях исполнения федерального бюджета

Госдума утвердила особенности исполнения бюджета в 2026 году

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2026 году.
Документ продлевает на 2026 год право правительства РФ увеличивать общий объем расходов федерального бюджета за счет поступлений дополнительных ненефтегазовых доходов сверх объемов, предусмотренных законом о бюджете, а также перераспределять зарезервированные бюджетные ассигнования.
Продлевается и право правительства принимать решения о предоставлении госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов. Такие кредиты будут предоставляться в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию данной программы или за счет уменьшения остатков средств бюджета, образовавшихся на начало 2026 года.
На следующий год продлевается и возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходов регионов на оказание медицинской и протезно-ортопедической помощи военнослужащим - участникам специальной военной операции.
Закон также разрешает в 2026 году размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в иностранную валюту и другие виды финансовых активов: депозиты и остатки на банковских счетах в Банке России (в том числе в драгоценных металлах); государственные ценные бумаги РФ; акции и облигации российских эмитентов; паи инвестфондов; депозиты в госкорпорации "ВЭБ.РФ"; ценные бумаги и финансовые активы, связанные с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов.
Одновременно уточняется, что до 1 февраля 2029 года доходы от управления средствами ФНБ будут направляться на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета, за исключением капитализированных процентов от размещения средств фонда на субординированных депозитах в ВЭБе и кредитных организациях.
В 2026 году также планируется провести в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах эксперимент по учету сведений о суммах поступивших денежных средств на счета и вклады (депозиты) в банках при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядок и условия проведения эксперимента, его этапы и участников определит правительство РФ.
Помимо этого, кабмину предоставляется право списать в 2026-2030 годах две трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам (за некоторым исключением), сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии целевого направления высвобождаемых средств на поддержку инвестиций и на инфраструктурные проекты.
На 2026-2030 годы предусмотрено и установление правительством уровня софинансирования не более 99% в отношении субсидий региональным бюджетам на реализацию программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных изменений в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний – они начнут действовать с 1 января 2026 года.
