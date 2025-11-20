Рейтинг@Mail.ru
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:20 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/britaniya-2056424969.html
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов - РИА Новости, 20.11.2025
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов
Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд в четверг объявила об очередном ужесточении миграционной политики, в рамках которого срок получения вида на жительство... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T20:20:00+03:00
2025-11-20T20:20:00+03:00
в мире
великобритания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591096319_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_ae687debd3944676d237a76f0e738ddd.jpg
https://ria.ru/20251116/britaniya-2055326453.html
https://ria.ru/20250910/britantsy-2040964653.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134965_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_12460e0860b0b8565efce0e898d38350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, евросоюз
В мире, Великобритания, Евросоюз
Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов

Власти Британии увеличат срок получения права на ПМЖ для мигрантов с 5 до 10 лет

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЧеловек на площади Парламента в Лондоне
Человек на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд в четверг объявила об очередном ужесточении миграционной политики, в рамках которого срок получения вида на жительство для легальных мигрантов будет удвоен до 10 лет.
"На данный момент вид на жительство предоставляется почти автоматически после пяти лет проживания в стране, после чего мигранты во многом уравниваются в правах с гражданами Великобритании... Теперь это изменится; в рамках миграционной политики правительства, срок получения вида на жительство будет увеличен с пяти лет до 10. Также появятся новые критерии, которые будут действовать как дисквалифицирующая планка для тех, кто им не соответствует", - заявила Махмуд в парламенте.
Митинг против плана премьера Кира Стармера разместить сотни мигрантов в военном тренировочном лагере на окраине города Кроуборо - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Британии две тысячи людей вышли на акцию протеста против мигрантов
16 ноября, 19:02
В рамках новых правил будут установлены определенные условия для получения ПМЖ. У заявителей не должно быть судимостей, они должны владеть английским языком, не иметь долгов и "стабильно" платить взносы в систему национального страхования.
Срок получения ПМЖ для иждивенцев будет увеличен до как минимум 15 лет. Для любого, кто получал какие-либо льготы в течение более 12 месяцев, срок составит 20 лет. Также предлагается лишить обладателей ПМЖ права на пособия и социальное жилье, ограничив круг получателей пособий только гражданами.
Министр подчеркнула, что такие меры стали необходимы в результате беспрецедентного уровня миграции в последние годы. По ее словам, из-за наплыва мигрантов в период с 2026 по 2030 год вид на жительство в стране получат 1,6 миллиона человек.
В понедельник министерство внутренних дел Великобритании заявило о продлении срока ожидания постоянного вида на жительство для беженцев с пяти до 20 лет. В течение этого срока беженцам придется заново доказывать свой статус каждые 30 месяцев.
По данным британского управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год. Кроме того, в 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Британцы назвали миграцию самой острой проблемой страны
10 сентября, 14:43
 
В миреВеликобританияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала