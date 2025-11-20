Британия увеличит срок получения права на ПМЖ для легальных мигрантов

ЛОНДОН, 20 ноя - РИА Новости. Глава МВД Великобритании Шабана Махмуд в четверг объявила об очередном ужесточении миграционной политики, в рамках которого срок получения вида на жительство для легальных мигрантов будет удвоен до 10 лет.

"На данный момент вид на жительство предоставляется почти автоматически после пяти лет проживания в стране, после чего мигранты во многом уравниваются в правах с гражданами Великобритании ... Теперь это изменится; в рамках миграционной политики правительства, срок получения вида на жительство будет увеличен с пяти лет до 10. Также появятся новые критерии, которые будут действовать как дисквалифицирующая планка для тех, кто им не соответствует", - заявила Махмуд в парламенте.

В рамках новых правил будут установлены определенные условия для получения ПМЖ. У заявителей не должно быть судимостей, они должны владеть английским языком, не иметь долгов и "стабильно" платить взносы в систему национального страхования.

Срок получения ПМЖ для иждивенцев будет увеличен до как минимум 15 лет. Для любого, кто получал какие-либо льготы в течение более 12 месяцев, срок составит 20 лет. Также предлагается лишить обладателей ПМЖ права на пособия и социальное жилье, ограничив круг получателей пособий только гражданами.

Министр подчеркнула, что такие меры стали необходимы в результате беспрецедентного уровня миграции в последние годы. По ее словам, из-за наплыва мигрантов в период с 2026 по 2030 год вид на жительство в стране получат 1,6 миллиона человек.

В понедельник министерство внутренних дел Великобритании заявило о продлении срока ожидания постоянного вида на жительство для беженцев с пяти до 20 лет. В течение этого срока беженцам придется заново доказывать свой статус каждые 30 месяцев.