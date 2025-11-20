https://ria.ru/20251120/brakoner-2056430343.html
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей - РИА Новости, 20.11.2025
Ростовская полиция поймала браконьера, причинившего ущерб на миллион рублей
Полиция задержала с поличным 66-летнего охотника-браконьера, который занимался отстрелом диких животных в Семикаракорском районе Ростовской области и нанес урон РИА Новости, 20.11.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя - РИА Новости.
Полиция задержала с поличным 66-летнего охотника-браконьера, который занимался отстрелом диких животных в Семикаракорском районе Ростовской области и нанес урон природе на сумму свыше 1 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе
ГУ МВД РФ по региону.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали с поличным охотника-браконьера, занимавшегося отстрелом диких животных в Семикаракорском районе на территории охотничьего угодья и не имевшего охотничьего билета", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там же уточняется, что подозреваемым оказался 66-летний житель региона. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили и изъяли восемь туш диких кабанов. Помимо этого правоохранители изъяли охотничий карабин, тепловизионный прицел, автомобиль марки "Нива", стрелянные гильзы.
"По предварительным данным, ущерб, причиненный природе противоправными действиями браконьера, превысил 1 миллион рублей", - уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ
(незаконная охота), сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области
.