РЭЦ поддерживает бизнес в работе с цифровыми финансовыми инструментами

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказывает участникам внешнеэкономической деятельности комплексную поддержку в работе с цифровыми финансовыми инструментами, заявила на полях Евразийского делового форума "Интеграция" управляющий директор по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Ангелина Акименко.

"Группа РЭЦ оказывает комплексную поддержку экспортерам и импортерам, включая проведение трансграничных расчетов с использованием цифровых валют. Наша ключевая задача - предоставить участникам ВЭД безопасные и гибкие способы расчетов за товары и услуги, что способствует росту конкурентоспособности российских компаний на международных рынках", - сказала Акименко на сессии "Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой экономики".