22:40 20.11.2025
РЭЦ поддерживает бизнес в работе с цифровыми финансовыми инструментами
РЭЦ поддерживает бизнес в работе с цифровыми финансовыми инструментами
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) оказывает участникам внешнеэкономической деятельности комплексную поддержку в работе с цифровыми финансовыми инструментами, заявила на полях Евразийского делового форума "Интеграция" управляющий директор по перспективным финансовым технологиям РЭЦ Ангелина Акименко.
"Группа РЭЦ оказывает комплексную поддержку экспортерам и импортерам, включая проведение трансграничных расчетов с использованием цифровых валют. Наша ключевая задача - предоставить участникам ВЭД безопасные и гибкие способы расчетов за товары и услуги, что способствует росту конкурентоспособности российских компаний на международных рынках", - сказала Акименко на сессии "Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой экономики".
Для ускоренного развития цифровых финансовых инструментов и интеграции экономик стран ЕАЭС необходимо гармонизированное регулирование цифровых валют и токенизации активов, подчеркнула Акименко. "Это снизит налоговые и юридические риски, обеспечив бизнесу и финансовым институтам безопасное и экономически выгодное использование современных технологий", - пояснила спикер.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева во время подписания соглашения о сотрудничестве в области поддержки экспорта креативных индустрий на форуме Содружество моды - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Встреча представителей легпрома и креативных индустрий прошла в Петербурге
