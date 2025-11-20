https://ria.ru/20251120/bespilotniki-2056277866.html
Мишустин рассказал об интеграции БПЛА в единое воздушное пространство
Власти РФ проводят системную работу по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ проводят системную работу по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином Дворе.
"Правительством проводится системная работа по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство. И один из ключевых вызовов здесь – создать технологические возможности для формирования полной и точной карты движения всех гражданских аппаратов", - сказал Мишустин в ходе посещения выставки.
По его словам, это позволит гарантировать безопасность полетов, обеспечить людей удобными сервисами, а бизнес – возможностями для использования такой техники.
"Представленное новое отечественное решение по идентификации откроет путь для активного развития этого сегмента авиации. Прежде всего – для начала его широкого коммерческого применения. Потенциал этого сектора – значительный. И при комбинированном использовании беспилотных средств и спутников – горизонт их возможностей расширяется еще больше. Как и спектр услуг", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что освоение таких прорывных решений – это вопрос технологического суверенитета страны.
"Все эти проекты должны быть доведены до практической реализации", - сказал Мишустин.