13:10 20.11.2025 (обновлено: 14:00 20.11.2025)
Мишустин рассказал об интеграции БПЛА в единое воздушное пространство
россия, михаил мишустин, беспилотники, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Беспилотники, Технологии
Мишустин рассказал об интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

Мишустин: в России работают над интеграцией БПЛА в единое воздушное пространство

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве. 20 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку Транспорт России в Гостином дворе в Москве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посещает выставку "Транспорт России" в Гостином дворе в Москве. 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ проводят системную работу по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином Дворе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишутин рассказал об объемах выпуска беспилотных авиасистем
28 апреля, 13:36
"Правительством проводится системная работа по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство. И один из ключевых вызовов здесь – создать технологические возможности для формирования полной и точной карты движения всех гражданских аппаратов", - сказал Мишустин в ходе посещения выставки.
По его словам, это позволит гарантировать безопасность полетов, обеспечить людей удобными сервисами, а бизнес – возможностями для использования такой техники.
"Представленное новое отечественное решение по идентификации откроет путь для активного развития этого сегмента авиации. Прежде всего – для начала его широкого коммерческого применения. Потенциал этого сектора – значительный. И при комбинированном использовании беспилотных средств и спутников – горизонт их возможностей расширяется еще больше. Как и спектр услуг", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что освоение таких прорывных решений – это вопрос технологического суверенитета страны.
"Все эти проекты должны быть доведены до практической реализации", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин рассказал о создании инфраструктуры для беспилотников в России
28 апреля, 14:12
 
РоссияМихаил МишустинБеспилотникиТехнологии
 
 
