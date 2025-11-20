Мишустин рассказал об интеграции БПЛА в единое воздушное пространство

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Власти РФ проводят системную работу по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин посетил выставку "Транспорт России", которая проходит в московском Гостином Дворе.

"Правительством проводится системная работа по интеграции беспилотных летательных аппаратов в единое воздушное пространство. И один из ключевых вызовов здесь – создать технологические возможности для формирования полной и точной карты движения всех гражданских аппаратов", - сказал Мишустин в ходе посещения выставки.

По его словам, это позволит гарантировать безопасность полетов, обеспечить людей удобными сервисами, а бизнес – возможностями для использования такой техники.

"Представленное новое отечественное решение по идентификации откроет путь для активного развития этого сегмента авиации. Прежде всего – для начала его широкого коммерческого применения. Потенциал этого сектора – значительный. И при комбинированном использовании беспилотных средств и спутников – горизонт их возможностей расширяется еще больше. Как и спектр услуг", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что освоение таких прорывных решений – это вопрос технологического суверенитета страны.