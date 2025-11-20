https://ria.ru/20251120/bespilotnik-2056248004.html
В Белгородской области мирный житель получил ранение из-за атаки дрона ВСУ
Житель села Новая Таволжанка Белгородской области получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского БПЛА на автомобиль, сообщил... РИА Новости, 20.11.2025
Житель Новой Таволжанки получил травму при атаке дрона ВСУ на его автомобиль