Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества

ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в четверг обсудили международную обстановку и достигли консенсуса по углублению практического сотрудничества, сообщает министерство обороны Китая.