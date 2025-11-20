Рейтинг@Mail.ru
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества - РИА Новости, 20.11.2025
17:04 20.11.2025 (обновлено: 17:17 20.11.2025)
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в четверг обсудили международную обстановку и... РИА Новости, 20.11.2025
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества

ПЕКИН, 20 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в четверг обсудили международную обстановку и достигли консенсуса по углублению практического сотрудничества, сообщает министерство обороны Китая.
Ранее МО РФ сообщило, что Белоусов провел переговоры с Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву.
"Стороны провели углубленный обмен мнениями по отношениям двух государств и армий двух стран, по международной и региональной обстановке, а также по вопросам, представляющим общий интерес, достигнув консенсуса по укреплению контактов на высоком уровне и углублению практического сотрудничества", - говорится в заявлении оборонного ведомства Китая.
