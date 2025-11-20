https://ria.ru/20251120/belousov-2056371210.html
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества - РИА Новости, 20.11.2025
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества
Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров в четверг обсудили международную обстановку и... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T17:04:00+03:00
2025-11-20T17:04:00+03:00
2025-11-20T17:17:00+03:00
в мире
китай
россия
чжан юся
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056357101_0:157:2787:1725_1920x0_80_0_0_e4e12a5cedab4cdc9851c18ae9a71e3b.jpg
https://ria.ru/20251120/rossija-2056328075.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056357101_0:0:2452:1838_1920x0_80_0_0_6bee97df3d5151d041a40f3f5a094ace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, чжан юся, андрей белоусов
В мире, Китай, Россия, Чжан Юся, Андрей Белоусов
Белоусов и зампред ЦВС КНР договорились об углублении сотрудничества
Белоусов и Чжан Юся договорились об укреплении практического сотрудничества