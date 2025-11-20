Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР
14:51 20.11.2025 (обновлено: 16:20 20.11.2025)
Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
россия, китай, андрей белоусов, чжан юся
Россия, Китай, Андрей Белоусов, Чжан Юся
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров. 20 ноября 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся во время переговоров. 20 ноября 2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся в рамках визита китайской делегации в Москву", - говорится в сообщении.
Белоусов на встрече подчеркнул, что в этом году отмечалось 80-летие общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.
"Наша память помогает сохранить историческую правду и увековечить имена павших героев, что крайне важно сегодня, когда регулярно осуществляются попытки переписать историю", – приводит слова Белоусова ведомство.
Кроме того, глава МО РФ отметил, что ключевую роль в укреплении российско-китайских связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран.
"Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах", – сказал Белоусов.
РоссияКитайАндрей БелоусовЧжан Юся
 
 
