Белоусов провел переговоры с зампредом Центрального военного совета КНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.11.2025
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов
провел переговоры с заместителем председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковником Чжан Юся
в рамках визита китайской делегации в Москву", - говорится в сообщении.
Белоусов на встрече подчеркнул, что в этом году отмечалось 80-летие общей Победы над германским фашизмом и японским милитаризмом.
"Наша память помогает сохранить историческую правду и увековечить имена павших героев, что крайне важно сегодня, когда регулярно осуществляются попытки переписать историю", – приводит слова Белоусова ведомство.
Кроме того, глава МО РФ
отметил, что ключевую роль в укреплении российско-китайских связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран.
"Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина
в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай
в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах", – сказал Белоусов.