Банкротство физических лиц в 2025 году: порядок, стоимость и последствия

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Банкротство — один из способов избавиться от долгов. Как объявить себя банкротом, кто и при каких условиях может это сделать, какими будут последствия для должника, а также сколько стоит объявить себя банкротом — в материале РИА Новости.

Суть банкротства физических лиц

Банкротство физического лица — это признанная законом неспособность гражданина погасить в полном объеме долги перед кредиторами или внести обязательные платежи. Для многих людей такая процедура — это единственный легальный шанс выбраться из финансовой ямы: списать задолженность по кредитам, услугам ЖКХ , налогам и другим обязательствам.

Как можно законно списать долги по кредитам? Согласно Федеральному закону Nº127 "О несостоятельности" (банкротстве), любой гражданин России имеет право самостоятельно подать на банкротство, если он больше не может платить по своим кредитным обязательствам. На сегодняшний день существует два законных способа банкротства - через МФЦ и через Арбитражный суд. Первый вариант подходит крайне ограниченной категории людей. Второй - банкротство через суд - подразумевает полное списание долгов, но есть множество тонкостей и рисков, в которых необходимо предварительно разобраться. Неверные действия могут привести к потере имущества, а в некоторых случаях — и к уголовной ответственности, поэтому лучше обращаться за помощью к профессионалам этой области права.

Процесс регулируется федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

ФЗ о банкротстве с последними изменениями

Согласно федеральному закону, банкротство физических лиц подразумевает признание арбитражным судом неспособности гражданина исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Документ четко разделяет случаи, когда человек обязан подавать заявление, а когда имеет право сделать это по своей инициативе.

« Начать процедуру обязан любой гражданин, чей суммарный долг перед организациями и физлицами превышает 500 000 рублей, а просрочка достигла трех месяцев. Однако дожидаться наступления этих двух обстоятельств не обязательно. Можно подать заявление о банкротстве и при меньшей сумме долга, например 200 000 или 300 000 рублей. Инициаторами открытия дела о банкротстве могут также выступить и сами кредиторы или уполномоченный орган, например налоговая.

Это достаточно дорогая процедура. Кроме пошлины, будущий банкрот должен платить за размещение сообщения в газете "Коммерсант", а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Если добавить к этим тратам услуги финансового управляющего, затраты на участие в судебном процессе, отправление документов почтой, то сумма приблизится к 100 000 рублей, а то и больше.

Чтобы сделать процедуру более доступной, в 2020 году ее упростили. Теперь у должников есть возможность бесплатно стать банкротом без участия судей — через МФЦ. Процесс назвали упрощенным внесудебным банкротством физических лиц. Помимо прочего, он бесплатный.

Что дает банкротство физического лица

В результате банкротства долг гражданина перестает расти — прекращается начисление процентов, пеней и штрафов, — и по окончании процедуры он списывается.

« В результате человек избавляется от необходимости общаться с приставами и коллекторами. Они будут не вправе звонить или приходить с требованиями по прошлым обязательствам. Кроме того, судебные приставы оканчивают исполнительные производства и снимают все наложенные ограничения, такие как арест на имущество, запрет на выезд за границу.

"Многие считают, что банкротство — это клеймо. Якобы кредит не дадут, за границу не выпустят, с работы уволят. Все это неправда. Кредит после банкротства получили уже десятки людей. За границу можно ездить не только после банкротства, но и во время процедуры, а работодатель даже не узнает о текущей ситуации, поскольку ни сам гражданин, ни финансовый управляющий не обязаны его уведомлять", — рассказала РИА Новости юрист Лилия Ших

Судебное банкротство в 2025 году

Для получения банкротства через судебную систему необходимо направить заявление в арбитражный суд. Это может сделать сам гражданин, желающий признать себя банкротом, или кредитор.

Когда можно объявить себя банкротом

Гражданин России обязан начать процесс банкротства, согласно "профильному" ФЗ , когда общая сумма задолженности составляет более 500 тысяч рублей и существует просрочка по обязательствам в течение трех месяцев.

Если задолженность менее 500 тысяч рублей, но при этом гражданин не в состоянии ее погасить и является неплатежеспособным, тогда он сам может решить, подавать заявление или нет.

Условия банкротства физических лиц

Для проведения процедуры банкротства по инициативе должника необходимо выполнение следующих условий, которые свидетельствуют о неплатежеспособности гражданина:

суммарный размер долгов по кредитам, налогам и штрафам с учетом пени больше, чем оценочная стоимость имущества должника;

на руках имеется постановление ФССП об окончании исполнительного производства по причине отсутствия доступного для реализации имущества;

должник перестал платить по финансовым обязательствам, что привело к наличию просрочки;

официального дохода гражданина недостаточно, чтобы вносить хотя бы десять процентов от обязательных ежемесячных платежей по кредитам.

Кроме того, должны выполняться и следующие требования:

должник является добросовестным заемщиком и предпринимал попытки самостоятельно решить вопрос с кредиторами (можно предоставить переписку с банком);

должник не скрывает свои доходы или имущество, иначе суд откажет в объявлении банкротства.

должник работает или пытается трудоустроиться (в этом случае обязательно быть на учете официальной службы занятости).

Также может объявить себя банкротом физическое лицо, если у него есть обстоятельства, препятствующие исполнению обязательств. Например, если гражданина уволили с работы, он тяжело заболел, пострадал от порчи собственности, стихийных бедствий и прочего.

Как объявить себя банкротом

Чтобы объявить себя банкротом в 2025 году, можно подать заявление и необходимые документы в арбитражный суд или же обратиться в МФЦ.

Процедура банкротства

Этапы процедуры банкротства:

1) сбор документов;

2) оплата госпошлины;

3) выбор финансового управляющего;

4) подача документов в суд;

5) рассмотрение дела, в ходе которого суд решит проводить одну из двух процедур: реструктуризацию долга или реализацию имущества;

6) предоставление суду отчета о проведении одной из процедур и признание гражданина банкротом.

Как подать заявление о банкротстве в суд

"Для того чтобы подать на банкротство физического лица в суд, можно выбрать один из трех вариантов: отнести лично в канцелярию арбитражного суда по месту жительства и получить на своем экземпляре отметку о принятии, направить почтой или воспользоваться системой "Мой арбитр", куда загружаются заявление и приложения к нему в виде сканов", — отметила Лилия Ших.

Список документов для оформления банкротства

Личные документы для процедуры:

копия паспорта;

ИНН;

СНИЛС;

справка об отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

свидетельства о заключении и расторжении брака, рождении детей;

копия паспорта супруга;

брачный договор, соглашение о разделе имущества, заключенное в течение последних трех лет.

Документы о наличии задолженности:

договоры с банками, микрофинансовыми организациями и тому подобное;

расписки о займах у физических лиц;

справки, подтверждающие образование задолженности, графики платежей;

решения суда, постановления о возбуждении исполнительного производства судебными приставами;

претензии, исковые заявления от кредиторов;

платежные требования от государственных органов, например налоговой инспекции, Пенсионного фонда или ГИБДД.

Документы, подтверждающие наличие имущества и доходов:

справка с места работы по форме 2-НДФЛ;

трудовая книжка;

выписка из индивидуального лицевого счета;

справки из Пенсионного фонда и Фонда социального страхования о назначении пенсий, пособий, других социальных выплат;

справка из службы занятости о статусе безработного;

справки о наличии счетов и вкладов, выписки по банковским счетам, справки об остатках электронных денег и их переводах;

свидетельства о государственной регистрации права собственности на недвижимость;

свидетельство о государственной регистрации транспортного средства;

сведения о наличии доли в уставном капитале, выписка из реестра акционеров.

Документы о совершенных сделках за последние три года:

копии договоров о сделках с имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале;

копии договоров купли-продажи, дарения, залога и других.

Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, препятствующих исполнению финансовых обязательств (если таковые имеются):

справка о нетрудоспособности, инвалидности;

сведения о понесенных убытках.

Также для подачи обращения понадобятся:

квитанции о направлении копий заявлений всем лицам, участвующим в деле;

квитанция об оплате госпошлины;

квитанция о внесении денег на депозит суда для выплаты вознаграждения финансовому управляющему;

заявление о признании гражданина банкротом.

С 1 июля 2024 года уменьшился список документов, который нужно предоставлять банкроту лично, некоторые справки запрашиваются через систему межведомственного электронного взаимодействия (федеральный закон от 04.08.2023 № 474-ФЗ), например:

данные о получении пенсии;

о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении;

о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Ответить ведомства должны в течение двух рабочих дней (налоговая — трех дней), если сведения из системы не совпадут с теми, которые указаны в бумажной справке (если такая представлена должником), предпочтение будет отдано первым.

Реструктуризация долгов

"Реструктуризация — это восстановление платежеспособности физлица путем изменения условий выплаты задолженности кредиторам. Суд может признать заявление обоснованным и ввести процедуру реструктуризации долгов", — пояснила Лилия Ших.

Такое промежуточное решение суда говорит о том, что:

заявление соответствует предъявляемым к нему требованиям;

у гражданина действительно существует задолженность перед кредиторами, которую он не способен погасить;

он отвечает признакам неплатежеспособности;

если заявление подано кредитором или уполномоченным органом, у должника нет возражений.

Если же реструктуризация невозможна, то на основании ходатайства должника выносится решение о признании его банкротом и введении другой процедуры — реализации имущества.

После того как сообщение об обоснованности заявления будет опубликовано, у кредиторов есть два месяца на предъявление требований к должнику.

Чтобы можно было применить в отношении физлица процедуру реструктуризации долгов, оно должно соответствовать требованиям:

получать стабильный доход, чтобы, кроме погашения долгов, иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности;

не быть судимым за экономические преступления;

не привлекаться за административные правонарушения, связанные с хищением или уничтожением имущества, преднамеренным банкротством;

не иметь принятые решения о банкротстве в течение последних пяти лет;

не иметь плана реструктуризации задолженности за последние восемь лет.

"План реструктуризации долгов составляет основу реализации процедуры. Его может предложить как сам должник, так и кредитор или уполномоченный орган. Проект плана направляется финансовому управляющему в течение десяти дней после составления реестра требований кредиторов. Если проект никто не предложит, тогда на собрании кредиторов будет решаться вопрос о признании гражданина банкротом и реализации его имущества", — пояснила юрист.

Реализация имущества (конкурсной массы)

Если реструктуризация невозможна, результатом банкротства становится распродажа с торгов имущества гражданина и выплата всем кредиторам пропорционально долгу (с учетом очередности). Суд выносит соответствующее решение, после чего финансовый управляющий в течение 15 дней сообщает об этом кредиторам и предлагает им предъявить свои требования.

"В конкурсную массу включается все имущество, на которое может быть наложено взыскание, заработная плата и другие источники дохода. Если должник владеет имуществом совместно с другими лицами, например супругом, изъятию подлежит только его доля. Опись и оценку имущества проводит финансовый управляющий, после чего предоставляет положение о порядке, условиях и сроках проведения процедуры в суд. В нем также отражается начальная цена продажи имущества", — отметила Лилия Ших.

При этом взыскание нельзя наложить:

на жилое помещение, если оно является единственным жильем;

на земельный участок, где расположено единственное жилье;

на предметы быта, за исключением драгоценностей и предметов роскоши;

на алименты на детей;

на пенсию и пособия;

доход в размере прожиточного минимума.

Госдума приняла законопроект , согласно которому при банкротстве гражданина взятое в ипотеку единственное жилье не изымается в пользу кредиторов. Несостоятельному заемщику с ипотекой позволено заключить мировое соглашение с банком, выдавшим ипотечный кредит. После этого он будет рассчитываться за ипотечное жилье в установленном соглашением порядке.

Продажа конкурсной массы осуществляется на торгах. На их проведение отводится два месяца, после чего происходит погашение задолженности. Если вырученных денег не хватает, банкрот освобождается от своих обязательств по покрытию долгов перед кредиторами.

Однако в законе также указаны случаи, когда списание долгов физических лиц (по кредитам, займам, налогам) недопустимо:

если гражданин привлечен к ответственности за неправомерные действия при банкротстве, в том числе фиктивное банкротство;

если гражданин уклонился от предоставления необходимых сведений или предоставил недостоверные данные;

если при исполнении обязательств были совершены незаконные действия, например мошенничество или умышленное уничтожение имущества.

Весь процесс продажи собственности гражданина должен занимать не более чем шесть месяцев.

Мировое соглашение

Мировое соглашение — это удостоверенный судом документ, который завершает производство по делу о банкротстве из-за того, что должник и кредиторы достигли компромисса. Оно может быть заключено на любой стадии банкротства.

"Такой документ останавливает действия конкурсного управляющего, гражданин приступает к погашению долга, и производство по делу в суде прекращается", — рассказала юрист.

Мировое соглашение распространяется на требования кредиторов, включенные в реестр. При возникновении разногласий между участниками процесса условия исполнения соглашения рассматриваются судом.

Если условия мирового соглашения нарушаются, то производство по делу о банкротстве возобновляется и в отношении должника применяется процедура реализации имущества с молотка.

« ""Многие юристы замалчивают о мировом соглашении, которое можно заключить с банком. Например, если клиенту не подходит график реструктуризации долга, грамотный юрист через суд поможет заключить такое соглашение. Благодаря ему клиент с ипотекой сможет сохранить свое залоговое имущество и вносить платежи в комфортном для него режиме", — отмечает исполнительный директор "КредитаНет" Дарья Борцова."

Почему суд может отказать

"Суд отказывает в принятии заявления, когда в нем имеются грубые ошибки (оно должно соответствовать АПК, статьи 37 и 213.3 ФЗ "О банкротстве"), пакет документов не полон, отсутствует квитанция. Кроме того, это происходит, если гражданин не доказал свою неплатежеспособность, а также когда между должником и кредиторами имеется спор, который нужно разрешать через исковое производство", — пояснила Лилия Ших.

Когда физическое лицо признается банкротом

После поданного заявления и всех необходимых документов, подтверждающих наличие задолженности, которую нет возможности выплатить, суд выносит соответствующее решение о банкротстве физического лица.

Сколько стоит судебное банкротство

"Стоимость услуги банкротства физического лица под ключ варьируется в диапазоне от 80 000 до 170 000 рублей. Включены все расходы на оплату услуг финансового управляющего, государственная пошлина, расходы на подачу объявлений по делу о банкротстве, услуги юриста", — отметила Лилия Ших.

Упрощенное внесудебное банкротство физических лиц

"Первого сентября 2020 года вступил в силу закон о бесплатном внесудебном банкротстве граждан. Это значит, что появилась возможность бесплатно и без суда списать долг через МФЦ", — рассказала РИА Новости юрист, эксперт по банкротству физических лиц и ИП Екатерина Кузнецова

Упрощенное банкротство доступно при соблюдении условий:

общий размер задолженности не менее 25 000 и не более 1 000 000 рублей (при этом не учитываются неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, а также иные имущественные и финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей (абз. 4 п. 2 ст. 4 закона № 127-ФЗ);

на дату подачи заявления в отношении должника окончено исполнительное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю на основании четвертого пункта первой части статьи 46 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (независимо от объема и состава требований взыскателя);

не возбуждено иное исполнительное производство после возвращения исполнительного документа взыскателю.

Как оформить банкротство бесплатно через МФЦ

"Заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. По истечении шести месяцев с даты публикации гражданин освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, указанных им в заявлении", — отметила Екатерина Кузнецова.

Список документов для подачи бесплатно через МФЦ

заявление;

копия паспорта;

список кредиторов по установленной форме.

Кредиторов или обязательств, которые не указаны в списке, процедура внесудебного банкротства не коснется, то есть от таких долгов человек не освобождается. Также важно правильно указывать в заявлении корректные сведения о налогах и сборах, точные суммы долгов.

Последствия банкротства физического лица

"В течение пяти лет признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства; не имеет права обратиться с заявлением о признании его банкротом; не имеет права занимать должности в органах управления страховой организации, негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или микрофинансовой компании, а также иным образом участвовать в управлении такими организациями", — пояснила Екатерина Кузнецова.

Кроме того, в течение трех лет гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица, а в течение десяти — должности в органах управления кредитной организации, а также каким-либо иным образом участвовать в управлении кредитной организацией.

Зарплата и пенсия при банкротстве

"Во время процедуры банкротства формируется конкурсная масса (имущество, денежные средства, которые могут удовлетворить требования кредиторов в какой-то части). Зарплата и пенсия также входят в конкурсную массу, но важно отметить, что должнику остаются денежные средства в размере прожиточного минимума на него и членов его семьи", — рассказала Екатерина Кузнецова.

Ограничения во время и после процедуры банкротства

До процедуры банкротства нельзя совершать сделки, которые могут быть оспорены финансовым управляющим во время процедуры банкротства, например, фиктивные сделки.

Также во время процедуры банкротства все права в отношении имущества, состояния конкурсной массы осуществляются только финансовым управляющим и не могут осуществляться гражданином лично. Сделки, совершенные гражданином лично, без участия финансового управляющего, ничтожны.

Плюсы и минусы судебного банкротства

"Главный плюс судебного банкротства — возможность списания долгов в случае, если человек попал в трудное финансовое положение. Хотя есть и исключение: не подлежат списанию долги по алиментам, по выплате зарплаты и выходного пособия, субсидиарная ответственность, вред, причиненный жизни и здоровью", — отметила Екатерина Кузнецова.

Также к плюсам относятся:

возможность списания долгов "раз в пятилетку", то есть каждые пять лет, если у должника возникает финансовая несостоятельность, он вправе обратиться в суд о признании его банкротом;

единственное жилье, которое не обременено залогом, останется у должника и не будет продано на торгах;

длительность процедуры: в среднем она занимает от четырех до шести месяцев, если нет имущества, и от шести до 12 месяцев, если есть имущество.

Минусы банкротства, по мнению специалиста, таковы:

Отрицательная кредитная история: оказывает негативное воздействие на кредитную историю физического лица. Это может усложнить получение кредитов и финансовых услуг в будущем. Банки и кредиторы могут считать физическое лицо с банкротством рискованным заемщиком.

Банкротство может потребовать продажи имущества физического лица для уплаты долгов. Это может привести к потере ценных активов.

Эмоциональное и психологическое воздействие. Решение принять этот шаг может быть трудным и влиять на самооценку и самоуважение.

Проблемы с трудоустройством: может повлиять на возможность физического лица устраиваться на работу в определенных отраслях, например финансовой.

Как правильно выбрать финансового управляющего

"Стоит обращать внимание на опыт арбитражного управляющего, его практику, отзывы. На официальном сайте "Единый федеральный реестр сведений о банкротстве" можно посмотреть действующих финансовых управляющих, количество их дел. Кроме того, при выборе финансового управляющего следует посоветоваться с юристами по банкротству, как правило, они сотрудничают с финансовыми управляющими и могут порекомендовать грамотного и опытного специалиста", — пояснила Екатерина Кузнецова.

Изменения в 2025 году

скорректирован механизм получения информации при банкротстве через МФЦ: теперь СФР имеет право запрашивать у банков информацию для процедуры внесудебного банкротства физлиц. Это будет проходить в следующем порядке: Радикальных изменений в процедуре банкротства физических лиц в 2025 году пока не произошло. С 1 сентября этого года будетмеханизм получения информации при банкротстве через МФЦ: теперь СФР имеет право запрашивать у банков информацию для процедуры внесудебного банкротства физлиц. Это будет проходить в следующем порядке: