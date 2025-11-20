Баланин: бюджет ФОМСа обеспечит сбалансированное финансирование системы

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов обеспечит сбалансированное финансирование системы ОМС, сообщил председатель фонда Илья Баланин.

Госдума в четверг приняла закон о бюджете ФОМСа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 4,712 триллиона рублей, на 2027 год - 5,061 триллиона, на 2028 год - 5,419 триллиона; расходы - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона рублей соответственно.

"Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2026-2028 годы обеспечит сбалансированное финансирование системы ОМС и гарантирует стабильное получение бесплатной медицинской помощи для более чем 145 миллионов граждан", - отметил Баланин, его слова привели в пресс-службе фонда.

По данным пресс-службы, основой доходов (89%) остаются страховые взносы. В бюджете также учтены изменения налогового законодательства в части пересмотра пониженных тарифов для малого и среднего бизнеса и IT-отрасли, а также установления обязанности уплаты взносов для руководителей коммерческих организаций. Эти меры позволят дополнительно привлечь в систему ОМС 133,9 миллиарда рублей в 2026 году и сократить объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов на 111,6 миллиарда рублей.

Главным направлением расходов остается субвенция, направляемая территориальным фондам ОМС на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования. В 2026 году ее объем составит 3,99 триллиона рублей, что на 9,7% больше, чем в 2025 году.

С 1 января 2026 года в систему ОМС полностью интегрируются Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, на финансирование которых в субвенции на 2026 год заложено 66,1 миллиарда рублей.

Также бюджетом предусмотрено финансирование федеральных медорганизаций, включая высокотехнологичную помощь (ВМП), в рамках базовой программы ОМС – 345,6 миллиарда рублей в 2026 году. Оказание ВМП, не включенной в базовую программу ОМС, составит 148,2 миллиарда рублей с ежегодным ростом. На оплату родовых сертификатов планируется направить 12,4 миллиарда рублей. На софинансирование онкологической помощи из федерального бюджета будет выделено 140 миллиарда рублей, медицинской реабилитации – 10,8 миллиарда рублей.