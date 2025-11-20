Рейтинг@Mail.ru
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/azarov-2056353424.html
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров - РИА Новости, 20.11.2025
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров
Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T16:10:00+03:00
2025-11-20T16:10:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20251120/mindich-2056335492.html
https://ria.ru/20251120/plan-2056348610.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Дело Миндича
НАБУ должно возбудить уголовное дело против Зеленского, считает Азаров

Азаров: НАБУ должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский был в курсе преступлений главы своего офиса Андрея Ермака и поддерживал его, поэтому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) должно возбудить против Зеленского уголовное дело о коррупции, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
В четверг партия "Европейская солидарность" на фоне коррупционного скандала на Украине зарегистрировала в Раде представление с требованием к Зеленскому уволить Ермака с поста главы его офиса, а Рустема Умерова - с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Миндич мог распоряжаться российскими активами на Украине, пишут СМИ
Вчера, 15:22
"А что должен делать дальше Зеленский? Это (Ермак - ред.) его ближайший помощник. Он что, не в курсе разве был команд этого Ермака (когда препятствовал расследованиям НАБУ - ред.)? В курсе. Он сам это делал. Значит, и против него надо возбуждать уголовное дело. Но пока он на посту президента, он пользуется иммунитетом. Если он легитимен. А если он нелегитимен, то вполне возможно его уголовное преследование", - считает Азаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Сможет организовать". В США раскрыли дерзкий план Зеленского против России
Вчера, 15:57
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала