Рейтинг@Mail.ru
Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 20.11.2025 (обновлено: 22:37 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/alyans-2056448329.html
Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ
Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ - РИА Новости, 20.11.2025
Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ
К Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" присоединились еще шесть российских компаний; церемония подписания меморандумов с ними прошла в в... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T22:20:00+03:00
2025-11-20T22:37:00+03:00
экономика
россия
сбербанк россии
фосагро
норильский никель
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056073879_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_6ad7374669407bca0387fff427f0d130.jpg
https://ria.ru/20251120/servis-2056415771.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056073879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_787370c2ebc024845a3902ef39055105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сбербанк россии, фосагро, норильский никель, сбер
Экономика, Россия, Сбербанк России, ФосАгро, Норильский никель, Сбер
Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ

Состав российского Альянса в сфере ИИ увеличился до 23 компаний

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМеждународная конференция по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Международная конференция по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. К Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" присоединились еще шесть российских компаний; церемония подписания меморандумов с ними прошла в в четверг в рамках международной конференции Сбербанка AI Journey, сообщает пресс-служба банка.
В состав Альянса вошли "ФосАгро", "Норильский никель", "Авито" "ВымпелКом", ВЭБ.РФ и Московская биржа.
Как отметили в Сбербанке, эти компании представляют ключевые сферы экономики: цифровые платформы, телекоммуникации, промышленность, финансы и сырьевой комплекс, и играют ключевую роль в цифровой трансформации своих отраслей. Их участие в работе Альянса знаменует новый этап консолидации усилий бизнеса, направленных на развитие ИИ-технологий в стране и реализацию Национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта.
Новые члены Альянса подтвердили готовность участвовать в совместных проектах ассоциации, развивать компетенции, совершенствовать нормативную базу и способствовать масштабированию применения ИИ в экономике.
"Таким образом, сегодня уже 23 крупные компании будут совместными усилиями продвигать и реализовывать десятки инициатив в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров, науки и развития международных связей. Это пример зрелости бизнеса и готовности работать на наше общее будущее, создавая технологии, которые приносят пользу людям и стране", - приводятся в сообщении слова председателя Набсовета Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Альянс объединяет ведущие технологические, промышленные и финансовые компании России. За 2025 год его участники внедрили ИИ-решения в ключевых отраслях, провели восемь международных научных форсайтов, запустили образовательные программы в ведущих вузах и подготовили первые школьные учебники по искусственному интеллекту. На международном уровне Альянс является участником AI Alliance Network и продвигает этические стандарты доверенного ИИ, которые уже поддержали более тысячи участников из 43 стран.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис планирования путешествий на основе ИИ
Вчера, 19:42
 
ЭкономикаРоссияСбербанк РоссииФосАгроНорильский никельСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала