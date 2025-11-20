Еще шесть российских компаний присоединились к Альянсу в сфере ИИ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. К Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" присоединились еще шесть российских компаний; церемония подписания меморандумов с ними прошла в в четверг в рамках международной конференции . К Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" присоединились еще шесть российских компаний; церемония подписания меморандумов с ними прошла в в четверг в рамках международной конференции Сбербанка AI Journey, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в Сбербанке, эти компании представляют ключевые сферы экономики: цифровые платформы, телекоммуникации, промышленность, финансы и сырьевой комплекс, и играют ключевую роль в цифровой трансформации своих отраслей. Их участие в работе Альянса знаменует новый этап консолидации усилий бизнеса, направленных на развитие ИИ-технологий в стране и реализацию Национальной стратегии в сфере искусственного интеллекта.

Новые члены Альянса подтвердили готовность участвовать в совместных проектах ассоциации, развивать компетенции, совершенствовать нормативную базу и способствовать масштабированию применения ИИ в экономике.

"Таким образом, сегодня уже 23 крупные компании будут совместными усилиями продвигать и реализовывать десятки инициатив в области инфраструктуры, саморегулирования, образования, кадров, науки и развития международных связей. Это пример зрелости бизнеса и готовности работать на наше общее будущее, создавая технологии, которые приносят пользу людям и стране", - приводятся в сообщении слова председателя Набсовета Ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта", первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.