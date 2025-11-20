https://ria.ru/20251120/aktivy-2056269254.html
ГД подготовила обращение к Мишустину по ответным мерам на кражу активов ЦБ
2025
Госдума приняла обращение к Мишустину по мерам на случай хищения ЕС активов ЦБ
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Госдума приняла постановление об обращении к премьеру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия Евросоюзом решения о хищении активов Банка России.
"Государственная дума обращается к вам, уважаемый Михаил Владимирович, с предложением заблаговременной подготовки правительством Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации плана ответных действий <...> в случае принятия Европейским союзом этого решения", — говорится в документе.
Парламентарии назвали планы ЕС
откровенным хищением и нарушением суверенных прав России
. Москва
не будет проигравшей и не будет платить репарации Киеву
в виде кредита за счет ее замороженных средств, сказано в обращении. Попытка украсть активы ЦБ
подрывает имидж ЕС как эмитента евро и ведет к утрате доверия к западным институтам, считают депутаты.
"Опасаясь проводить экспроприацию этих денег де-юре, ее планируют провести де-факто", — говорится также в документе.
Депутатами предлагается в случае махинаций со средствами использовать активы нерезидентов из недружественных государств. По их мнению, любые посягательства Евросоюза на российские активы должны повлечь за собой предъявление исков о возмещении ущерба к Euroclear
и Бельгии
в любых юрисдикциях.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин
, обращение премьеру направят сегодня.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7
заблокировали почти половину валютных резервов России. В Бельгии хранится основная часть средств, поэтому ЕК
оказывает на нее беспрецедентное давление.
В начале ноября агентство Belga сообщило, что Еврокомиссия не смогла убедить страну использовать замороженные средства для финансирования Украины
. ЕК добивается согласия на использование около 140 миллиардов евро в рамках "репарационного кредита".
Тем не менее стране, а именно премьер-министру Барту де Веверу, удается сохранять твердость и не соглашаться на идею Еврокомиссии. В конце октября политик заявил, что ЕК так и не смогла убедить его в том, что использование российских резервов может быть законным и не навредит репутации еврозоны.
По словам де Вевера, инвесторы по всему миру окажутся под ударом после начала конфискации активов клиентов депозитария Euroclear. Это также приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно".
На прошлой неделе глава ЕУ Урсула фон дер Ляйен
заявляла, что Киев получит почти шесть миллиардов евро из займа G7 с погашением из доходов от российских активов.
В Москве неоднократно называли заморозку средств воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова
называла оторванными от реальности.
Россия также ввела ответные ограничения: активы инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.