Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае - РИА Новости, 20.11.2025
Краснодарский край
 
17:58 20.11.2025 (обновлено: 17:59 20.11.2025)
Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае
Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае
В 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Краснодарского края направили более 15 миллиардов рублей, сегодня важно добиваться развития... РИА Новости, 20.11.2025
экономика, краснодарский край, россия, краснодар, вениамин кондратьев, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае

На поддержку агропромышленного комплекса Кубани направили более 15 млрд рублей

КРАСНОДАР, 20 ноя – РИА Новости. В 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Краснодарского края направили более 15 миллиардов рублей, сегодня важно добиваться развития агропромышленного комплекса, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая на всероссийском форуме "Повышение эффективности малого агробизнеса" в рамках выставки "ЮГАГРО-2025" в Краснодаре.
В мероприятии приняла участие министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, а также председатель законодательного собрания Кубани Юрий Бурлачко, представители профильных министерств, фермерских ассоциаций, ученые и аграрии.
"Сегодня нам как никогда важно добиваться развития агропромышленного комплекса, как в обеспечении семенами, так и в высокотехнологичной сельхозтехнике, оборудовании для производства и переработки продукции. В рамках открытого диалога, уверен, мы найдем новые решения. Для Кубани фермеры – важная часть агропромышленного комплекса. В крае более 13 тысяч хозяйств, они обрабатывают 1,3 миллиона гектаров земли. Это мобильный и быстро реагирующий на спрос и проблемы бизнес, который пользуется всеми мерами государственной поддержки наравне с крупными агрохолдингами… Мы делаем все, чтобы фермеры чувствовали внимание и заботу государства. Получали индивидуальную помощь в рамках разнообразных программ. Всего в 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Кубани направили более 15 миллиардов рублей", - рассказал Кондратьев, выступая на форуме.
Глава региона поблагодарил Минсельхоз России и лично Оксану Лут за поддержку аграриев Краснодарского края. Особое внимание губернатор уделил вопросам развития кооперации. По его словам, с 2017 года на эти цели направили почти 825 миллионов рублей в виде грантов. В результате в регионе уже более 150 кооперативов, из них свыше 30 создали за последние три года.
