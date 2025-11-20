Кондратьев рассказал о поддержке аграриев в Краснодарском крае

"Сегодня нам как никогда важно добиваться развития агропромышленного комплекса, как в обеспечении семенами, так и в высокотехнологичной сельхозтехнике, оборудовании для производства и переработки продукции. В рамках открытого диалога, уверен, мы найдем новые решения. Для Кубани фермеры – важная часть агропромышленного комплекса. В крае более 13 тысяч хозяйств, они обрабатывают 1,3 миллиона гектаров земли. Это мобильный и быстро реагирующий на спрос и проблемы бизнес, который пользуется всеми мерами государственной поддержки наравне с крупными агрохолдингами… Мы делаем все, чтобы фермеры чувствовали внимание и заботу государства. Получали индивидуальную помощь в рамках разнообразных программ. Всего в 2025 году на поддержку агропромышленного комплекса Кубани направили более 15 миллиардов рублей", - рассказал Кондратьев, выступая на форуме.