"Аэрофлот" проинформировал пассажиров о новой системе въезда в Китай
14:49 20.11.2025
"Аэрофлот" проинформировал пассажиров о новой системе въезда в Китай
Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров, планирующих поездки в Китай, о новой системе въездных карт для иностранных граждан.
"Аэрофлот" проинформировал пассажиров о новой системе въезда в Китай

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров, планирующих поездки в Китай, о новой системе въездных карт для иностранных граждан.
"С 20 ноября 2025 года КНР вводит систему электронных въездных карт (Arrival Card) для иностранных граждан", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
Электронную въездную карту можно оформить заранее через сайт s.nia.gov.cn или заполнить ее после прибытия в Китай в электронной или бумажной форме.
Россия и Китай установили безвизовый режим с 15 сентября 2025 года. Отмена виз привела к росту спроса на поездки в Китай у россиян.
