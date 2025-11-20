"Аэрофлот" проинформировал пассажиров о новой системе въезда в Китай

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" предупредила пассажиров, планирующих поездки в Китай, о новой системе въездных карт для иностранных граждан.

Электронную въездную карту можно оформить заранее через сайт s.nia.gov.cn или заполнить ее после прибытия в Китай в электронной или бумажной форме.