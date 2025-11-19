Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации в ближайшее время с большой вероятностью будут вынуждены внести определенные изменения в правила приема заявок от стран на проведение Олимпийских игр, чемпионатов мира и других масштабных соревнований, чтобы гарантировать допуск к ним спортсменов из всех государств, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Президент МОК Кирсти Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны обязаны гарантировать доступ для всех.
«
"Я считаю, что международным федерациям и Международному олимпийскому комитету, скорее всего, придется пересмотреть какие-то свои регламенты при приеме заявок от стран на проведение Олимпийских игр, чемпионатов мира и каких-то других крупных международных соревнований. С учетом того, что если какая-то страна берет на себя ответственность за проведение определенного серьезного турнира, то она не может из-за каких-то убеждений или позиции правительства не допускать к себе спортсменов из какой-либо страны. Даже если у вас с этой страной нет дипломатических отношений или существует некий конфликт", - сказала Журова.
"Или тогда не берите на себя обязанности проводить международные соревнования. Или вы должны такие гарантии дать. Потому что сегодня в стране одно правительство, а завтра может быть другое. И что в такой ситуации делать международной федерации - вы будете ею крутить и манипулировать? Поэтому такие государственные гарантии обязаны даваться дополнительно. И все страны должны подписать документы о том, что они будут придерживаться подобных правил", - добавила собеседница агентства.
Ранее МОК рекомендовал международным федерациям не проводить соревнования на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля в преддверии чемпионата мира. Позднее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев после недопуска российских спортсменов до чемпионата Европы по плаванию на короткой воде со стороны Польши заявил, что ОКР направит ноту Ковентри с требованием принять меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.
Захарова выступила с обращением к ООН в связи с политикой МОК
15 ноября, 14:44