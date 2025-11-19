Рейтинг@Mail.ru
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
20:35 19.11.2025
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ
Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации в ближайшее время с большой вероятностью будут вынуждены внести определенные... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
олимпийский комитет россии (окр), международный олимпийский комитет (мок), светлана журова, кирсти ковентри
Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Светлана Журова, Кирсти Ковентри
Журова считает, что МОК должен изменить правила заявок на проведение ОИ

Журова: МОК и федерациям придется изменить правила при приеме заявок на ОИ и ЧМ

Светлана Журова
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации в ближайшее время с большой вероятностью будут вынуждены внести определенные изменения в правила приема заявок от стран на проведение Олимпийских игр, чемпионатов мира и других масштабных соревнований, чтобы гарантировать допуск к ним спортсменов из всех государств, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
Президент МОК Кирсти Ковентри в понедельник на заседании Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявила, что правительства стран не должны смешивать спорт и политику. Она считает, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации или политического вмешательства, а страны обязаны гарантировать доступ для всех.
