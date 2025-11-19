https://ria.ru/20251119/zhkkh-2056060278.html
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье - РИА Новости, 19.11.2025
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья с начала текущего года прошли первичную подготовку 910 работников, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T16:39:00+03:00
2025-11-19T16:39:00+03:00
2025-11-19T16:39:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
жуковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534206_0:0:2696:1517_1920x0_80_0_0_3ae062269bbe8dc38dd0a2b40e1c82ae.jpg
https://ria.ru/20251119/sorevnovaniya-2056056160.html
https://ria.ru/20251119/doroga-2056034171.html
московская область (подмосковье)
щелково
жуковский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534206_0:0:2456:1842_1920x0_80_0_0_962c3510f6df14767a7f552f4fcd87c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), щелково, жуковский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Жуковский
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
Более 900 жителей Подмосковья освоили профессии в сфере ЖКХ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья с начала текущего года прошли первичную подготовку 910 работников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольшее число учащихся представили следующие муниципалитеты: Щелково — 434 специалиста, Жуковский — 152 специалиста, Красногорск — 125 специалистов, Наро-Фоминск — 119 специалистов.
"Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов", — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба.
Учащиеся чаще всего выбирали такие специальности, как электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-сантехник, кровельщик, оператор котельной, специалист по охране труда и промышленной безопасности.
Таким образом, программы обучения были разработаны с учетом современных требований к эксплуатации электрооборудования, очистных сооружений, насосных станций, а также с акцентом на промышленную и экологическую безопасность.