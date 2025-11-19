Рейтинг@Mail.ru
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
16:39 19.11.2025
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье
В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья с начала текущего года прошли первичную подготовку 910 работников, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.11.2025
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
щелково
жуковский
московская область (подмосковье), щелково, жуковский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Щелково, Жуковский
Свыше 900 человек освоили профессии в сфере ЖКХ в Подмосковье

Более 900 жителей Подмосковья освоили профессии в сфере ЖКХ

Работник коммунальной службы
Работник коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Работник коммунальной службы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В учебно-курсовом комбинате ЖКХ Подмосковья с начала текущего года прошли первичную подготовку 910 работников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольшее число учащихся представили следующие муниципалитеты: Щелково — 434 специалиста, Жуковский — 152 специалиста, Красногорск — 125 специалистов, Наро-Фоминск — 119 специалистов.
"Сегодня кадровая отрасль ЖКХ — это ключевой объект трансформаций. Мы внедряем в нее цифровые технологии и клиентоцентричность. Задача — не просто обучать молодых специалистов, а перестраивать подход к учебным процессам таким образом, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами ЖКХ, способными решать самые сложные задачи с учетом современных реалий и стандартов", — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев, его слова приводит пресс-служба.
Учащиеся чаще всего выбирали такие специальности, как электрогазосварщик, электромонтер, слесарь-сантехник, кровельщик, оператор котельной, специалист по охране труда и промышленной безопасности.
Таким образом, программы обучения были разработаны с учетом современных требований к эксплуатации электрооборудования, очистных сооружений, насосных станций, а также с акцентом на промышленную и экологическую безопасность.
Московская область (Подмосковье), Щелково, Жуковский
 
 
