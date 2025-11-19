Рейтинг@Mail.ru
Треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины
11:56 19.11.2025
Треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины, при этом каждая пятая руководит промышленными предприятиями в городе, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.
"Сегодня треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины. При этом каждая пятая руководит промышленными предприятиями в городе. В ОЭЗ "Технополис Москва" они возглавляют компании из фармацевтической и медицинской отраслей, микроэлектроники и лёгкой промышленности", - отметил Собянин.
Он рассказал, что для предпринимательниц в столице больше 20 инструментов поддержки: от офсетных контрактов до льготного кредитования, также доступны образовательные программы, консультации и онлайн-сервисы. Особой популярностью пользуются программы, помогающие совмещать бизнес с другими важными жизненными ролями, такие как "Мама-предприниматель" и форум "Мамы. Дети. Бизнес".
"Город активно поддерживает женские бизнес-инициативы через ГБУ "Малый бизнес Москвы". Только в прошлом году на долю женщин пришлось 57% обращений за обучающими программами и 45% — за консультациями. Сегодня, в Международный день женского предпринимательства, поздравляю всех представительниц столичного бизнеса. Желаю успехов и процветания!", - добавил мэр.
