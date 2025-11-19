МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины, при этом каждая пятая руководит промышленными предприятиями в городе, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

"Сегодня треть малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины. При этом каждая пятая руководит промышленными предприятиями в городе. В ОЭЗ "Технополис Москва" они возглавляют компании из фармацевтической и медицинской отраслей, микроэлектроники и лёгкой промышленности", - отметил Собянин.

Он рассказал, что для предпринимательниц в столице больше 20 инструментов поддержки: от офсетных контрактов до льготного кредитования, также доступны образовательные программы, консультации и онлайн-сервисы. Особой популярностью пользуются программы, помогающие совмещать бизнес с другими важными жизненными ролями, такие как "Мама-предприниматель" и форум "Мамы. Дети. Бизнес".