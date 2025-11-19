Рейтинг@Mail.ru
В Европе пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале - РИА Новости, 19.11.2025
03:03 19.11.2025 (обновлено: 03:42 19.11.2025)
В Европе пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале
В Европе пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале
Ряд европейских СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине с ближайшим окружением Владимира Зеленского пытаются представить его как жертву в этой ситуации. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T03:03:00+03:00
2025-11-19T03:42:00+03:00
В Европе пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале

Monde и Чешское радио выставляют Зеленского жертвой коррупционного скандала

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине с ближайшим окружением Владимира Зеленского пытаются представить его как жертву в этой ситуации.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Зеленский мог получать выгоду от коррупционной схемы, сообщает Fox
17 ноября, 15:26
Чешский телеканал ЧТ24 прибег для этого к мнению шеф-редактора Чешского радио Плюс Йозефа Паздерки.
"Я думаю, он настолько занят войной и всеми другими своими обязанностями, что вряд ли мог принимать активное участие в коррупционном деле или следить за ним в деталях", - считает он, признавая при этом, что многие обстоятельства неизвестны.
Подобный нарратив встречается и в видном немецком издании "Шпигель".
"На данный момент нет никаких доказательств того, что президент сам был замешан в коррупционных делишках в "Энергоатоме". Он, судя по всему, упоминается только косвенно в записи, которая была представлена в суде и которая должна объяснить, какое влияние друг Зеленского Миндич имел на президента и, следовательно, на правительство", - пишет журнал.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Заголовки западных СМИ о Зеленском ухудшаются, заявил глава РФПИ
02:43
Французская газета Monde не выгораживает Зеленского напрямую, но акцентрует внимание на его окружении.
"Помимо взрывного характера разоблачений коррупционной схемы в секторе, жизненно важном для выживания Украины во время войны, именно фигуры, оказавшиеся в поле зрения следователей, могут серьезно омрачить репутацию правительства и администрации президента", - сказано в статье издания.
НАБУ также публиковало и фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
При этом украинский блогер Анатолий Шарий считает, что Евросоюз через своего посла в Киеве Катарину Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики на Украине. По мнению блогера, Брюссель встал на защиту воров и коррупционеров, потому что дальнейшее расследование коррупционного скандала может вывести правоохранителей "за территорию Украины". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источники писало, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. ЕС же поддерживает киевский режим финансами и поставками вооружений, несмотря на многочисленные нарушения прав человека и масштабную коррупцию на Украине.
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
СМИ: близкий союзник Киева готовит мощный удар по Украине
Вчера, 18:31
 
В миреУкраинаКиевБрюссельВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоСветлана ГринчукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюзЕвропа
 
 
