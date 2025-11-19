В Европе пытаются представить Зеленского жертвой в коррупционном скандале

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских СМИ на фоне коррупционного скандала на Украине с ближайшим окружением Владимира Зеленского пытаются представить его как жертву в этой ситуации.

Чешский телеканал ЧТ24 прибег для этого к мнению шеф-редактора Чешского радио Плюс Йозефа Паздерки.

"Я думаю, он настолько занят войной и всеми другими своими обязанностями, что вряд ли мог принимать активное участие в коррупционном деле или следить за ним в деталях", - считает он, признавая при этом, что многие обстоятельства неизвестны.

Подобный нарратив встречается и в видном немецком издании "Шпигель".

"На данный момент нет никаких доказательств того, что президент сам был замешан в коррупционных делишках в "Энергоатоме". Он, судя по всему, упоминается только косвенно в записи, которая была представлена в суде и которая должна объяснить, какое влияние друг Зеленского Миндич имел на президента и, следовательно, на правительство", - пишет журнал.

Французская газета Monde не выгораживает Зеленского напрямую, но акцентрует внимание на его окружении.

"Помимо взрывного характера разоблачений коррупционной схемы в секторе, жизненно важном для выживания Украины во время войны, именно фигуры, оказавшиеся в поле зрения следователей, могут серьезно омрачить репутацию правительства и администрации президента", - сказано в статье издания.

НАБУ также публиковало и фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.