Заголовки западных СМИ о Зеленском ухудшаются, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.11.2025
02:43 19.11.2025
Заголовки западных СМИ о Зеленском ухудшаются, заявил глава РФПИ
Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, россия, владимир зеленский, кирилл дмитриев, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Российский фонд прямых инвестиций
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Западные СМИ, освещающие события на Украине, выбирают все более отрицательные заголовки применительно к Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала в стране, отметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.
"Заголовки и фотографии (Зеленского в СМИ - ред.) ухудшаются", - написал он.
На Западе испугались странной реакции Зеленского на коррупционный скандал
01:22
Так Дмитриев прокомментировал последние статьи в британском издании Telegraph с заголовками "Зеленский теряет связь с реальностью" и "Этот коррупционный скандал может свергнуть Зеленского".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Рады рассказал, на что офис Зеленского тратит деньги Миндича
12 ноября, 13:19
 
