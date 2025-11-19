Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Последние новости о коррупционном скандале на Украине - это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной машины по перекачке денег и отмыванию колоссальных сумм от западных покровителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.