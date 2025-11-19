Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 19.11.2025 (обновлено: 11:08 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/zaharova-2055925642.html
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником - РИА Новости, 19.11.2025
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником
Последние новости о коррупционном скандале на Украине - это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной машины по перекачке денег и отмыванию колоссальных сумм... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T09:50:00+03:00
2025-11-19T11:08:00+03:00
в мире
украина
киев
герман галущенко
мария захарова
анатолий шарий
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155828/36/1558283624_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_b721394c45b425b5722e5ba37c0fbfa4.jpg
https://ria.ru/20251119/ukraina-2055883688.html
https://ria.ru/20251118/ukraina-2055856274.html
https://ria.ru/20251118/preduprezhdenie-2055730494.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155828/36/1558283624_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_009d5a48e176547ba6e8d60d9d6c66b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, герман галущенко, мария захарова, анатолий шарий, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, евросоюз, тимур миндич, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Герман Галущенко, Мария Захарова, Анатолий Шарий, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Евросоюз, Тимур Миндич, Дело Миндича
Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником

Захарова назвала коррупционный скандал на Украине гнойником их мафиозной машины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Последние новости о коррупционном скандале на Украине - это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной машины по перекачке денег и отмыванию колоссальных сумм от западных покровителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что произошло на Украине сейчас - это не коррупционный скандал, это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже оружия и распространению на черных рынках, по отмыванию колоссальных сумм, которые они получают от западных покровителей и перераспределению этих сумм", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Пожар в правительственном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
На Западе раскрыли, что будет с Украиной из-за скандала с Зеленским
Вчера, 02:39
Это одна квадриллионая часть того, что на Украине происходит каждый день, указала официальный представитель МИД.
"К сожалению, это касается буквально, наверное, всех действующих персонажей. Хотелось бы надеяться и верить, что там есть какие-то опорные силы, которые в этом не участвуют, но я, честно говоря, из тех людей, которые находятся сейчас в этом поле, я не могу никого назвать", - резюмировала Захарова.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. А украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что ЕС через своего посла в Киеве Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Киев - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ЕС мешает расследованию дела о коррупции на Украине, заявил Шарий
18 ноября, 22:04
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский во время визита в Конгресс депутатов Испании в Мадриде - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Во Франции сообщили Зеленскому плохие новости из-за скандала на Украине
18 ноября, 14:45
 
В миреУкраинаКиевГерман ГалущенкоМария ЗахароваАнатолий ШарийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомЕвросоюзТимур МиндичДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала