Захарова назвала коррупционный скандал на Украине очередным гнойником

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Последние новости о коррупционном скандале на Украине - это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной машины по перекачке денег и отмыванию колоссальных сумм от западных покровителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что произошло на Украине сейчас - это не коррупционный скандал, это вскрывшийся очередной гнойник их мафиозной огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже оружия и распространению на черных рынках, по отмыванию колоссальных сумм, которые они получают от западных покровителей и перераспределению этих сумм", - сказала она в эфире радио Sputnik.
Это одна квадриллионая часть того, что на Украине происходит каждый день, указала официальный представитель МИД.
"К сожалению, это касается буквально, наверное, всех действующих персонажей. Хотелось бы надеяться и верить, что там есть какие-то опорные силы, которые в этом не участвуют, но я, честно говоря, из тех людей, которые находятся сейчас в этом поле, я не могу никого назвать", - резюмировала Захарова.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. А украинский блогер Анатолий Шарий отметил, что ЕС через своего посла в Киеве Матернову мешает расследованию громкого дела о коррупции в сфере энергетики.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.