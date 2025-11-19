https://ria.ru/20251119/zabastovka-2056098524.html
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки - РИА Новости, 19.11.2025
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки
Ни один рейс не вылетит из международного аэропорта Брюсселя "Завентем" 26 ноября из-за забастовки профсоюзов, также возможна отмена некоторых рейсов по... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T19:05:00+03:00
2025-11-19T19:05:00+03:00
2025-11-19T19:05:00+03:00
в мире
брюссель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775915_0:108:3111:1858_1920x0_80_0_0_f9dfc79785f9434994de53fee6547db6.jpg
https://ria.ru/20251118/frantsiya-2055788559.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568775915_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_b27f766d51a60cadd83f2bda31175eb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки
В брюссельском аэропорту отменили все вылеты 26 ноября из-за забастовки
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости.
Ни один рейс не вылетит из международного аэропорта Брюсселя "Завентем" 26 ноября из-за забастовки профсоюзов, также возможна отмена некоторых рейсов по прибытии, говорится в опубликованном заявлении на сайте
аэропорта.
"В связи с общенациональной забастовкой в среду, 26 ноября, в которой примет участие персонал подрядчика по обеспечению безопасности и обслуживанию, Brussels Airport, к сожалению, ожидает серьезных нарушений в работе аэропорта в этот день. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников, мы приняли решение в консультации с авиакомпаниями не выполнять пассажирские рейсы на вылет 26 ноября", - сказано в документе.
Уточняется, что авиакомпании напрямую проинформируют пассажиров о возможных вариантах, также возможны отмены некоторых рейсов по прибытии.
Аэропорт Брюсселя
уже отменял все вылетающие 14 октября рейсы из-за общенациональной забастовки работников промышленного сектора.