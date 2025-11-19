Рейтинг@Mail.ru
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки - РИА Новости, 19.11.2025
19:05 19.11.2025
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки - РИА Новости, 19.11.2025
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки
Ни один рейс не вылетит из международного аэропорта Брюсселя "Завентем" 26 ноября из-за забастовки профсоюзов, также возможна отмена некоторых рейсов по... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
брюссель
брюссель
2025
Новости
в мире, брюссель
В мире, Брюссель
Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки

В брюссельском аэропорту отменили все вылеты 26 ноября из-за забастовки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажир в аэропорту Брюсселя
Пассажир в аэропорту Брюсселя - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажир в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 ноя - РИА Новости. Ни один рейс не вылетит из международного аэропорта Брюсселя "Завентем" 26 ноября из-за забастовки профсоюзов, также возможна отмена некоторых рейсов по прибытии, говорится в опубликованном заявлении на сайте аэропорта.
"В связи с общенациональной забастовкой в среду, 26 ноября, в которой примет участие персонал подрядчика по обеспечению безопасности и обслуживанию, Brussels Airport, к сожалению, ожидает серьезных нарушений в работе аэропорта в этот день. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников, мы приняли решение в консультации с авиакомпаниями не выполнять пассажирские рейсы на вылет 26 ноября", - сказано в документе.
Уточняется, что авиакомпании напрямую проинформируют пассажиров о возможных вариантах, также возможны отмены некоторых рейсов по прибытии.
Аэропорт Брюсселя уже отменял все вылетающие 14 октября рейсы из-за общенациональной забастовки работников промышленного сектора.
Люди держат флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Журналисты французской радиостанции RFI начали забастовку
18 ноября, 16:51
 
В миреБрюссель
 
 
