Брюссельский аэропорт отменит все вылеты в следующую среду из-за забастовки

"В связи с общенациональной забастовкой в среду, 26 ноября, в которой примет участие персонал подрядчика по обеспечению безопасности и обслуживанию, Brussels Airport, к сожалению, ожидает серьезных нарушений в работе аэропорта в этот день. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров и сотрудников, мы приняли решение в консультации с авиакомпаниями не выполнять пассажирские рейсы на вылет 26 ноября", - сказано в документе.