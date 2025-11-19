В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Несколько листов кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле, едва не задев прохожего, следственное управление СК РФ по Марий Эл начало проверку.

Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как с крыши дома на землю с грохотом обрушиваются листы шифера, едва не задев проходящего мимо подъезда мужчину, который успевает отбежать в сторону. За 30 секунд до падения кровли из этого же подъезда вышли двое детей.