Рейтинг@Mail.ru
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 19.11.2025 (обновлено: 13:11 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/yoshkar-ola-2055988732.html
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего - РИА Новости, 19.11.2025
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего
Несколько листов кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле, едва не задев прохожего, следственное управление СК РФ по Марий Эл начало РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:09:00+03:00
2025-11-19T13:11:00+03:00
происшествия
йошкар-ола
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055987984_15:0:399:216_1920x0_80_0_0_bbfd2a084c7877a761267248a09a0261.jpg
https://ria.ru/20251118/mvd-2055698529.html
йошкар-ола
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055987984_87:0:375:216_1920x0_80_0_0_837fb7845667e3efdc31482ea3044ee9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, йошкар-ола, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Йошкар-Ола, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего

СК начал проверку после падения листов шифера с крыши в Йошкар-Оле

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЛисты кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле
Листы кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Листы кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Несколько листов кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле, едва не задев прохожего, следственное управление СК РФ по Марий Эл начало проверку.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как с крыши дома на землю с грохотом обрушиваются листы шифера, едва не задев проходящего мимо подъезда мужчину, который успевает отбежать в сторону. За 30 секунд до падения кровли из этого же подъезда вышли двое детей.
По данным регионального СУСК, инцидент произошел днем 14 ноября. "Произошло падение металлических листов с крыши многоквартирного дома по улице Полевой поселка Медведево. В результате происшествия никто не пострадал. Организовано проведение доследственной проверки по факту нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Полиция начала проверку после драки с топором и битой под Белгородом
18 ноября, 13:11
 
ПроисшествияЙошкар-ОлаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала