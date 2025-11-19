https://ria.ru/20251119/yoshkar-ola-2055988732.html
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего
В Йошкар-Оле несколько листов шифера упали с крыши, едва не задев прохожего
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Несколько листов кровельного материала упали с крыши ремонтируемого дома в Йошкар-Оле, едва не задев прохожего, следственное управление СК РФ по Марий Эл начало проверку.
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, как с крыши дома на землю с грохотом обрушиваются листы шифера, едва не задев проходящего мимо подъезда мужчину, который успевает отбежать в сторону. За 30 секунд до падения кровли из этого же подъезда вышли двое детей.
По данным регионального СУСК, инцидент произошел днем 14 ноября. "Произошло падение металлических листов с крыши многоквартирного дома по улице Полевой поселка Медведево. В результате происшествия никто не пострадал. Организовано проведение доследственной проверки по факту нарушения требований охраны труда. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение", - сообщает следственное управление.