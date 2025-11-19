Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
09:55 19.11.2025 (обновлено: 10:45 19.11.2025)
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России
СМИ раскрыли, какую пощечину получила премьер Японии от России

Sohu: слова премьера Японии Такаити о Тайване спровоцировали кризис

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване спровоцировало кризис, а реакция США и России стала пощечиной для политика, пишет Sohu.

Издание напоминает, что она заявляла, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.
"В начале ноября Такаити допустила возмутительные высказывания по поводу Тайваня, нарушив "красную линию" Пекина и вызвав его сильное недовольство", — говорится в публикации.

Кроме того, видя, что дела плохи, Такаити попыталась найти "помощников" на международной арене, но не ожидала, что получит сильную пощечину от США и России, пишет Sohu.

В статье отмечается, что США не хотят вмешиваться в этот конфликт, так как Вашингтон пытается наладить отношения с Пекином. В свою очередь, секретарь Совбеза Сергей Шойгу тоже раскритиковал Токио, заявив, что подобная позиция наносит ущерб основам отношений двух стран.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" — обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти неоднократно выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. И Пекин, и Тайбэй в последние годы наращивают военную активность в регионе.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
