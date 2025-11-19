Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 19.11.2025
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
Замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса ВСУ пожаловался, что им приходится постоянно адаптироваться к российским разработкам на фронте. РИА Новости, 19.11.2025
2025
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса ВСУ пожаловался, что им приходится постоянно адаптироваться к российским разработкам на фронте.
"Нам нужно адаптироваться каждый месяц (к российским разработкам на фронте - ред.). Иногда еще чаще", - заявил украинский военный по имени Константин в интервью агентству Франс Пресс.
Как отмечает агентство, военные технологии на фронте развиваются настолько быстро, что современность украинской техники ставится под сомнение.
"Что делать?" Командир полка рассказал о большой проблеме в ВСУ
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
