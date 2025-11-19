https://ria.ru/20251119/vsu-2056053079.html
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте - РИА Новости, 19.11.2025
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
Замкомандира подразделения ПВО 3-го армейского корпуса ВСУ пожаловался, что им приходится постоянно адаптироваться к российским разработкам на фронте. РИА Новости, 19.11.2025
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
В ВСУ пожаловались на российские разработки на фронте
Замкомандира ВСУ пожаловался на необходимость адаптироваться к разработкам РФ