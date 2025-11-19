КУРСК, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске, нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя, к восстановительным работам приступят в ближайшее время, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Подлые атаки ВСУ по объектам мирной энергетики. Сегодня днём враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске . В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных", - сообщил Хинштейн в своем Telegram -канале.

Он уточнил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.