ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске
ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске - РИА Новости, 19.11.2025
ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске
ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске, нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя, к восстановительным работам приступят в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:20:00+03:00
2025-11-19T13:20:00+03:00
2025-11-19T13:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
александр хинштейн
вооруженные силы украины
рыльск
КУРСК, 19 ноя - РИА Новости. ВСУ атаковали подстанцию в курском Рыльске, нарушено электроснабжение микрорайона, одна из котельных вышла из строя, к восстановительным работам приступят в ближайшее время, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Подлые атаки ВСУ
по объектам мирной энергетики. Сегодня днём враг атаковал подстанцию в микрорайоне Боровское в городе Рыльске
. В результате удара частично нарушено электроснабжение микрорайона, из строя вышла одна из котельных", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram
-канале.
Он уточнил, что в ближайшее время аварийные бригады приступят к восстановительным работам.
"Враг сознательно выбирает своей целью объекты энергетики, чтобы навредить нашим людям. Но ему не удастся посеять панику: мы не оставим жителей без помощи", - добавил глава региона.