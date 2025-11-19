https://ria.ru/20251119/vsu-2055975744.html
ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ
ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ
Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, штурмовики группировки продолжают зачистку кварталов Купянска в Харьковской области и РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:32:00+03:00
2025-11-19T12:32:00+03:00
2025-11-19T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_fedb935cfbfbfe9eb376c593dd330950.jpg
https://ria.ru/20251119/vsu-2055975341.html
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147894_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_a933cec56c12d76f402a671d0420adc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ
МО РФ: ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ