ВС России зачищают кварталы Купянска и уничтожают остатки окружённых ВСУ

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, штурмовики группировки продолжают зачистку кварталов Купянска в Харьковской области и уничтожение остатков окружённых подразделений ВСУ там, сообщили в Минобороны РФ.