Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/vsu-2055960485.html
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении - РИА Новости, 19.11.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
Расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожил склад боекомплекта ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T11:42:00+03:00
2025-11-19T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:87:3018:1785_1920x0_80_0_0_e1401fe3c4ebd8199ae8631a24e1e78f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292667_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_188b5098b3fb7672e770bfd5f72f8c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России уничтожили склад ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 19 ноя — РИА Новости. Расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" "Южной" группировки войск уничтожил склад боекомплекта ВСУ на краматорско-дружковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Разведка обнаружила полевой склад с боеприпасами противника и передала координаты расчёту артиллерийского орудия. Первым же попаданием склад был уничтожен, последующая детонация полностью ликвидировала запасы боекомплекта", — говорится в сообщении.
Противник лишился значительной части боеприпасов и возможности вести активные боевые действия на данном участке фронта. В ведомстве подчеркнули, что слаженная работа разведчиков и артиллеристов продолжает обеспечивать высокую эффективность российских подразделений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала