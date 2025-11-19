Рейтинг@Mail.ru
18:49 19.11.2025
новгородская область, москва, валдай, александра дронова, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Новгородская область, Москва, Валдай, Александра Дронова, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Рост турпотока в Новгородской области благодаря ВСМ повысит уровень сервиса

Дронов: строительство ВСМ позволит улучшить инфраструктуру Новгородской области

© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Новгородской области Александр Дронов
Губернатор Новгородской области Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Правительство Новгородской области
Губернатор Новгородской области Александр Дронов. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Рост туристического потока, связанный со строительством ВСМ, станет стимулом для дальнейшего улучшения инфраструктуры и повышения уровня сервиса в Новгородской области, рассказал губернатор региона Александр Дронов.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в среду Дронов принял участие в дискуссии "ВСМ: Вдохновение. Скорость. Мечта". Она состоялась в рамках Транспортной недели, которая проходит в Москве. Губернатор рассказал, что рассчитывает на рост туристического потока благодаря строительству ВСМ Москва-Санкт-Петербург.
"Туризм и индустрия гостеприимства – драйвер развития экономики региона. Турпоток у нас за последние годы увеличился в 2,4 раза. Сегодня мы принимаем гостей из 84 субъектов страны. Средняя продолжительность пребывания – четыре дня. Единовременно мы можем разместить более 12 тысяч туристов. Рост туристической активности, связанный со строительство ВСМ, мы рассматриваем как стимул для дальнейшего улучшения инфраструктуры и повышения уровня сервиса", – подчеркнул Дронов.
Глава региона добавил, что за последние пять лет реализовано более 50 инвестиционных проектов HORECA на общую сумму более 7 миллиардов рублей. В планах до 2030 года – еще 44 проекта с объемом инвестиций более 28 миллиардов рублей. Благодаря участию в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" дополнительно реализуется ряд масштабных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Например, введен в эксплуатацию новый корпус курорта "Старая Русса" – "Граф Муравьёв" на 308 номеров. Планируется создание новых модульных средств размещения в Валдае и Боровичах.
"Предпринимаются шаги по развитию сферы общественного питания, повышаются стандарты обслуживания с учетом региональных гастрономических особенностей. Уверенно могу сказать, что регион готов к дальнейшему росту туристического потока. Мы и далее будем улучшать условия пребывания гостей, привлекать инвестиции в инфраструктуру. Для нас важно обеспечить высокий уровень комфорта каждому гостю нашей области", – подытожил губернатор.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, на сессии также обсудили вопросы создания высокоскоростных поездов, пассажирской и грузовой логистики и другие. Организатор мероприятия – министерство транспорта РФ.
Новгородская областьМоскваВалдайАлександра ДроноваМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
