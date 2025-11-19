https://ria.ru/20251119/voronezh-2056026336.html
Гусев выразил надежду на скорое возобновление работы аэропорта Воронежа
Гусев выразил надежду на скорое возобновление работы аэропорта Воронежа - РИА Новости, 19.11.2025
Гусев выразил надежду на скорое возобновление работы аэропорта Воронежа
Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что аэропорт Воронежа возобновит работу в этом году. РИА Новости, 19.11.2025
Гусев выразил надежду на возобновление работы аэропорта Воронежа в этом году