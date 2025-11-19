Рейтинг@Mail.ru
15:00 19.11.2025 (обновлено: 15:03 19.11.2025)
Гусев выразил надежду на скорое возобновление работы аэропорта Воронежа
воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Александр Гусев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что аэропорт Воронежа возобновит работу в этом году.
"Мы надеемся на то, что он (аэропорт – ред.) начнет функционировать, может, даже уже в этом году", - цитирует Гусева воронежский телеканал "TV Губерния".
Международный аэропорт "Воронеж" в числе ряда других российских аэропортов в 2022 году был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.
Воронежская областьВоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
