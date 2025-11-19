Гусев выразил надежду на скорое возобновление работы аэропорта Воронежа

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что аэропорт Воронежа возобновит работу в этом году.

Международный аэропорт "Воронеж" в числе ряда других российских аэропортов в 2022 году был закрыт для обслуживания гражданских рейсов из соображений безопасности.