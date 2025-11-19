Рейтинг@Mail.ru
Чемезов рассказал, когда Россия вернет второе место по экспорту вооружений - РИА Новости, 19.11.2025
00:36 19.11.2025
Чемезов рассказал, когда Россия вернет второе место по экспорту вооружений
Россия по объёмам экспорта вооружений вернётся на второе место через 2-3 года, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 19.11.2025
экономика
россия
дубай
сергей чемезов
ростех
россия
дубай
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
экономика, россия, дубай, сергей чемезов, ростех
Экономика, Россия, Дубай, Сергей Чемезов, Ростех
Чемезов рассказал, когда Россия вернет второе место по экспорту вооружений

Чемезов: Россия вернет второе место по экспорту вооружений через два-три года

Макеты военной техники на стенде АО "Рособоронэкспорт"
Макеты военной техники на стенде АО "Рособоронэкспорт". Архивное фото
ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Россия по объёмам экспорта вооружений вернётся на второе место через 2-3 года, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Я вас уверяю, что через 2-3 года мы опять поднимемся до второго уровня", - сказал Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.
По словам Чемезова, нынешнее снижение показателей связано с СВО, на которой сконцентрированы основные усилия.
"Российская оборонка уже достигла таких темпов, что наряду с выполнением гособоронзаказа можно думать о наращивании экспортных поставок", - сказал Чемезов.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.
ЭкономикаРоссияДубайСергей ЧемезовРостех
 
 
