Чемезов рассказал, когда Россия вернет второе место по экспорту вооружений

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Россия по объёмам экспорта вооружений вернётся на второе место через 2-3 года, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Я вас уверяю, что через 2-3 года мы опять поднимемся до второго уровня", - сказал Чемезов журналистам в ходе выставки Dubai Airshow 2025.

По словам Чемезова, нынешнее снижение показателей связано с СВО, на которой сконцентрированы основные усилия.

"Российская оборонка уже достигла таких темпов, что наряду с выполнением гособоронзаказа можно думать о наращивании экспортных поставок", - сказал Чемезов.