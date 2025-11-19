https://ria.ru/20251119/vooruzheniya-2055873143.html
Чемезов рассказал, когда Россия вернет второе место по экспорту вооружений
Россия по объёмам экспорта вооружений вернётся на второе место через 2-3 года, заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. РИА Новости, 19.11.2025
экономика
россия
дубай
сергей чемезов
ростех
экономика, россия, дубай, сергей чемезов, ростех
