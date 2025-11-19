Рейтинг@Mail.ru
Повышать пенсионный возраст не планируют, заявил Володин - РИА Новости, 19.11.2025
14:42 19.11.2025 (обновлено: 22:03 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/volodin-2056020966.html
Повышать пенсионный возраст не планируют, заявил Володин
Повышать пенсионный возраст не планируют, заявил Володин - РИА Новости, 19.11.2025
Повышать пенсионный возраст не планируют, заявил Володин
Возраст выхода на пенсию в России никто не повышает и повышать не собирается, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:42:00+03:00
2025-11-19T22:03:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
светлана бессараб
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Возраст выхода на пенсию в России никто не повышает и повышать не собирается, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что в ряде СМИ вырвали из контекста и перефразировали заявления депутата Госдумы Светланы Бессараб о том, что размер пенсии можно увеличить при выходе на заслуженный отдых на десять лет позже.
"Никто его не повышает, возраст выхода на пенсию, не собирается повышать. Это разговор больше, если хотите, о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли перефразировали. Вот сейчас я говорю — вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся", — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в декабре
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
