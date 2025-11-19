https://ria.ru/20251119/voleybol-2056132824.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" нанесли поражение минской "Минчанке" в матче девятого тура чемпионата России среди команд Суперлиги.
19 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-0 (25:15, 25:17, 25:18).
"Динамо" с пятью победами идет на восьмом месте в таблице, "Минчанка", выигравшая два матча, располагается на предпоследней, 13-й позиции.
Результаты других матчей:
- "Динамо-Метар" (Челябинск) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 0-3 (19:25,22:25,12:25);
- "Протон" (Саратов) - "Локомотив" (Калининград) - 3-0 (29:27,25:20,25:21);
- "Тулица" (Тула) - "Енисей" (Красноярск) - 3-0 (25:19,25:22,25:23);
- "Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 0-3 (21:25,21:25,21:25).