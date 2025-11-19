Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"

Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-0 (25:15, 25:17, 25:18).

"Динамо" с пятью победами идет на восьмом месте в таблице, "Минчанка", выигравшая два матча, располагается на предпоследней, 13-й позиции.