Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"
Волейбол
 
21:16 19.11.2025
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"
Волейболистки московского "Динамо" нанесли поражение минской "Минчанке" в матче девятого тура чемпионата России среди команд Суперлиги.
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
2025
Новости
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Минчанку"

Волейбольный мяч
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Волейболистки московского "Динамо" нанесли поражение минской "Минчанке" в матче девятого тура чемпионата России среди команд Суперлиги.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
19 ноября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 025:1525:1725:18
Минчанка
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в среду в Москве, завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-0 (25:15, 25:17, 25:18).
"Динамо" с пятью победами идет на восьмом месте в таблице, "Минчанка", выигравшая два матча, располагается на предпоследней, 13-й позиции.
Результаты других матчей:
  • "Динамо-Метар" (Челябинск) - "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) - 0-3 (19:25,22:25,12:25);
  • "Протон" (Саратов) - "Локомотив" (Калининград) - 3-0 (29:27,25:20,25:21);
  • "Тулица" (Тула) - "Енисей" (Красноярск) - 3-0 (25:19,25:22,25:23);
  • "Корабелка" (Санкт-Петербург) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 0-3 (21:25,21:25,21:25).
Волейболисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Волейболисты московского "Динамо" обыграли "Нову" в матче чемпионата России
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
